Skateboarder wordt gefilmd door 911 voor ongekende recordpoging

Een beetje skateboarden is normaal gesproken wat rondjes rijden en vooral proberen niet op je bek te gaan. Red Bull-atleet Diego Poncelet doet het anders. Deze Spanjaard heeft namelijk vier jaar lang naar één doel toegewerkt. Zo hard mogelijk een berg af rijden. Hoe dat afliep? Nou, met een wereldrecord.

Poncelet heeft in Québec een bizarre snelheid van maar liefst 151,83 km/u gehaald op zijn skateboard. Daarmee verpulverde de 27-jarige het vorige wereldrecord van 146,73 km/u, dat negen jaar geleden op precies dezelfde weg werd neergezet door de Brit Pete Connolly.

De recordpoging vond plaats op de Route des Éboulements, een afgesloten weg van zo'n 2,2 kilometer lang. De helling loopt op sommige plekken maar liefst 18 procent naar beneden en heeft een recht stuk van zo'n 600 meter. Klinkt ook wel echt als de perfecte weg voor iemand die zo snel mogelijk met een skateboard een berg af wil.

Grappig genoeg had de Spanjaard tijdens zijn eerste testdag het oude record al gebroken. Hij haalde toen namelijk 146,88 km/u. Maar ja, als je dan toch bezig bent.

Vijf dagen later waren de omstandigheden een stuk beter en was het tijd voor een nieuwe poging. Met een rugwind van 10 tot 14 km/u tikte hij uiteindelijk 151,83 km/u aan. En daar heeft Poncelet hard voor gewerkt. Vier jaar langs zelfs. Hij testte zelfs een afdaling in Oostenrijk, maar uiteindelijk bleek Québec de beste plek.

Ook het skateboard is niet hetzelfde als die ene die je voor twee tientjes bij de Intertoys zag liggen. Voor de poging werd een speciaal board van 14 kilo ontwikkeld. Daarnaast werkte Poncelet in een windtunnel aan zijn houding, zodat hij zo aerodynamisch mogelijk over het asfalt kon vliegen.

En dan komen we bij het leukste: remmen.

Tijdens trainingen gebruikte hij hockeypucks op zijn handschoenen om snelheid kwijt te raken. In Québec kon hij die truc niet gebruiken. Als hij daar probeerde af te remmen, zou hij simpelweg van zijn skateboard vliegen. Dus was de enige optie eigenlijk gewoon goed sturen, klein blijven en hopen dat alles goed gaat. Poncelet omschreef het zelf als meditatie met mogelijk zeer zware gevolgen.

Ach ja. De één koopt een sportauto. De ander maakt van een skateboard een soort landraket. Ieder zijn ding toch?

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