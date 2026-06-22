Snelste SUV doet rondje Ring nu ook zonder bestuurder

Nog niet zo lang geleden verbaasde Xiaomi vriend en vijand door met de YU7 GT de titel van snelste SUV op de Nürburgring te pakken. Alsof dat nog niet genoeg marketingmunitie opleverde, heeft de Chinese elektronicagigant nu nog een primeur te pakken. Dezelfde SUV heeft namelijk ook de eerste volledig bestuurderloze ronde over de Nordschleife gereden. Elon kijk je even mee?

Van smartphone naar Ring-record

Xiaomi kennen de meeste mensen nog altijd van smartphones, tablets en hoogbegaafde stofzuigers. Ondertussen doen ze een stuk meer dan dat en bouwen ze ook auto's. En bepaald geen trage boodschappenkarretjes trouwens. De Xiaomi YU7 GT is zoals we ondertussen weten een elektrische performance-SUV met cijfers waar menig supercar een beetje ongemakkelijk van wordt.

Waarom? Dankzij zijn 897-volt architectuur, een 101,7 kWh accupakket en Xiaomi’s eigen elektromotoren levert de YU7 GT liefst 1.003 geëlektrocuteerde pony's. Daarmee sprint het slagschip in 2,92 seconden naar 100 km/u en loopt hij door tot 300 km/u. Je raadt het niet maar ook opladen doet die absurd snel: in vijftien minuten zou er volgens Xiaomi tot 570 kilometer actieradius bijkomen. Een auto die alles goed doet, behalve verkopen.

Geen coureur nodig

Goed, terug naar het interessante deel. Voor de nieuwste stunt liet Xiaomi de auto dus volledig autonoom over de Nordschleife rijden. Geen veiligheidsrijder die stiekem corrigeert, geen handen aan het stuur, gewoon echt puur software, sensoren en algoritmes. Het resultaat: een ronde van 10 minuten en 29,483 seconden. Not bad.

Dat klinkt indrukwekkend, maarrrr... Daar moet ik natuurlijk een kleine nuance bij plaatsen. De autonome ronde was namelijk ruim drie minuten langzamer dan wat dezelfde auto met een menselijke bestuurder neerzette. Dat record staat op 7:22:755. Allemaal gaaf natuurlijk, maar drie minuten verschil op de Ring is gewoon heel flink. De software rijdt duidelijk nog met aanzienlijk meer marge dan een coureur die bereid is zijn ondergoed op het spel te zetten.

Vergis je niet, dit is echt next level. Want de vraag is allang niet meer óf autonoom sneller wordt, maar wanneer ze sneller wordt dan jij. En het klinkt hard, maar voor de meesten van ons is dat moment al geweest.

Via: CarNewsChina

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