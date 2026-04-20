Neppe Ferrari van Marktplaats moet de shredder in

Vorig jaar schreven we over een neppe Ferrari op Marktplaats: een F355 die stiekem een Toyota MR2 is. Dit verhaal heeft nu een vervolg gekregen, want Ferrari heeft de auto ook onder ogen gekregen. En je weet wat dat betekent…

Ferrari verdedigt altijd te vuur en te zwaard haar intellectuele eigendom. De advocaten uit Maranello zijn continu bezig om iedereen voor de rechter te slepen die iets maakt wat enigszins lijkt op een Ferrari. En daar valt ook deze Nederlandse F355-replica onder.

Het gaat om een replica op basis van een Toyota MR2. Als je een klein beetje verstand van auto's hebt zie je dat het geen echte Ferrari is, maar het lijdt geen twijfel dat het een F355 moet voorstellen. Volgens de Marktplaats-advertentie was er maar liefst €83.400 in dit project gestoken. De vraagprijs op Marktplaats was een – ietwat ambitieuze - €64.500. Daarmee was het sowieso geen winstgevend project, maar het werd nog veel erger.

Auto in beslag genomen

Toen we op 19 februari 2025 over deze auto schreven was er nog niks aan de hand, maar een week later diende Ferrari een verzoekschrift in om beslag te leggen op de auto. Dat werd toegekend en zo mocht Ferrari in maart beslag leggen op de replica.

Ferrari wilde de auto het liefst meteen in de fik steken, maar eerst moest de rechter zich nog over de kwestie buigen. Volgens Ferrari was er sprake van inbreuk op het auteursrecht, omdat het design gekopieerd was, én op het merkrecht, omdat er Ferrari-logo’s gebruikt waren.

Genadeloos vonnis

Het vonnis is genadeloos hard voor het bedrijf dat de replica aanbood: Ferrari wordt in het gelijk gesteld en krijgt toestemming om de auto te vernietigen. Daarbij moet de verliezende partij ook nog een nader te bepalen schadevergoeding betalen aan Ferrari. Tot slot moeten ze opdraaien voor de proceskosten van ruim €22.000.

Juridisch zal het allemaal wel kloppen, maar dit is wederom een bijzonder kinderachtig van Ferrari. De F355 is een auto die ze al 27 jaar niet meer verkopen. Sowieso is er niemand die een replica gaat kopen in plaats van een echte Ferrari. Dus ze verkopen er geen auto minder door in Maranello. Maar goed, dat Ferrari een onsympathiek bedrijf is, dat wisten we natuurlijk al lang.

