Niemand achterin? Toch gordels om, zegt Spaanse politie

Jippie, de vakantieperiode is begonnen. Als je in de auto naar het buitenland gaat is het goed om lokale regels te kennen. Wie naar Spanje gaat moet dit opmerkelijke advies van de politie goed in de oren knopen.

Want de kans is 100% dat je dit niet doet als je op vakantie gaat. Of überhaupt doe je dit niet als je in de auto stapt. De Guardia Civil geeft namelijk het advies om de gordels achterin vast te maken. Ook als daar helemaal niemand zit. Daar bericht de Spaanse krant Ultima Hora over.

Maar waarom dan?

Klinkt als onzin? Toch zit er een serieuze gedachte achter. In een video op social media waarschuwt een agente voor de gevaren van losliggende bagage. Koffers achterin kunnen veranderen in projectielen in het geval van een noodstop.

Volgens de Spaanse politie kan een koffer bij een harde remactie tot wel veertig keer zwaarder ‘aanvoelen’ door de krachten die vrijkomen. Reken even mee: een koffer van 10 kilo verandert dan effectief in een blok van 400 kilo dat richting de voorstoelen wordt gelanceerd.

Dat is dan vooral in het geval als je tot het dak hebt gestapeld met bagage, liggen de koffers onderin dan kan er in principe weinig gebeuren. Tenzij je in een verlengde 7 Serie zit en de koffers liggen helemaal achterin, dan worden ze als een Age of Empires 2 trebuchet naar voren gelanceerd. Waar jij zit.

Maar daar komen die vastgeklikte gordels om de hoek kijken. Door ze te klikken, zouden de gordels ervoor zorgen dat de rugleuning van de achterstoelen beter op de plek blijft. Met een verminderde kans dat de koffers helemaal naar voren vliegen bij een noodstop.

Hier kan je wel een boete voor krijgen

Nu is dit een advies van de Spaanse politie en staat het je volledig vrij of je hier iets mee doet of niet. Waar je wel wat mee moet doen is correct inladen van bagage. Eerder in deze blog had ik het over bagage vullen tot het dak.

Doe dit niet zonder na te denken. Door bagage domweg te proppen kun je een boete krijgen in Spanje bij een inspectie. Bagage willekeurig opstapelen, met slecht zicht door de achterruit als gevolg, is niet toegestaan. Behalve als je op vakantie gaat met een Polestar 4, die heeft toch geen achterruit. Dus dan maakt het zicht ook niet uit. Ha!

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