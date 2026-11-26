Speciaal voor de wat langere mens, zoals de gemiddelde Nederlander, komt BMW hier niet met een bijna 15 centimeter langere BMW iX5 60L. Daarvoor moet je toch echt naar China, maar zelfs daar is er iets opmerkelijks met de zojuist gelekte kolos aan de hand.

Zoals eigenlijk elk Duits premium merk steevast doet, introduceert ook BMW uitgerekte modellen van hun nieuwste auto's in China. Waarom? Omdat de Chinezen graag extra betalen voor wat meer beenruimte. Hetzelfde trucje wordt nu ook uitgehaald met de nieuwste BMW iX5 die daardoor iets groter wordt dan zijn grote broertje, de X7. In het interieur dan.

Langer, maar ook korter dan een X7

De iX5 60L, zoals het bakbeest gaat heten, heeft een 60 mm langere wielbasis dan de huidige X7, maar blijft in totaal toch nog 40mm korter. In totaal groeit de iX5 60L met net geen 15 centimeter tegenover de reguliere iX5 naar ruwweg 5 meter 14. Om optimaal gebruik te maken van het interieur, is er alleen te kiezen uit een indeling met vijf stoelen.

Nu is de gewone iX5 al geen lichtgewicht met z'n 2.900 kg, maar als je dan verwacht dat BMW die extra lengte volplempt met wat extra accucellen, dan kom je bedrogen uit. Het totale gewicht van de langere variant stijgt namelijk maar met slechts 17 kilogram. Ook het totale toelaatbare gewicht blijft onveranderd op 3.490 kilogram.

iX3 wel, iX5 niet...

Kortom, eigenlijk is er maar weinig spectaculairs aan de iX5 60L, ware het niet dat er iets opmerkelijks aan de hand lijkt te zijn. Er missen namelijk deurgrepen. En ja, dat is heel normaal. De Europese varianten hebben ook allemaal de soort vinnetjes waarmee de deuren automatisch openen en sluiten. Maar zoals je wellicht weet, zijn ze daar in China niet zo heel happig op.

Sterker nog, voor de langere iX3 heeft BMW de deurgrepen wel aangepast zodat deze auto aldaar verkocht mocht worden. Met de iX5 lijkt dat niet het geval te zijn. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er later nog een aangepaste variant komt.