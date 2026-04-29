Alfa geeft teken van leven van huidige Giulia en Stelvio!

We moeten al een tijdje speculeren over het vervolg van de Alfa Romeo Giulia en Stelvio. De Italiaanse autofabrikant werkt aan een vervolg, maar concrete details blijven uit. Om de tijd te doden, verbetert Alfa de twee modellen nog maar een keertje met een Performance pakket.

Dit kunnen we alleen maar toejuichen. De Stelvio en Giulia lopen misschien al een tijdje mee in deze vorm, maar het zijn nog steeds een van de mooiste SUV’s en sedans die je vandaag kunt kopen. Met het nieuwe pakket blijft van het uiterlijk af, want waarom zou je? De veranderingen zijn enkel aan het interieur en onderhuidse techniek gedaan.

Vanbinnen hebben beide modellen met het Performance Pack standaard zwarte lederen stoelen met rode stiksels. Verder zijn er wat details op het dashboard, de deurpanelen en de armsteunen roodgekleurd met een carbon ondergrond. Niet heel veel bijzonders dus. Wat nog wel cool is, is de nieuwe geluidsinstallatie in de cabine. Harman Kardon levert onder andere een 12-kanaals, 900-watt Klasse-D versterker en Logic 7 Surround-technologie voor gelijkmatig en driedimensionaal geluid. Deze geluidstechniek vind je ook al in auto's van BMW en Mercedes.

Nieuwe onderhuidse techniek

Waarom je het Performance Pack voor de Alfa Romeo Giulia en Stelvio bestelt, is voor twee moeilijke termen: het Synaptic Dynamic Control-systeem en Chassis Domain Control. Het eerste deel hoort bij een elektronisch gestuurd veersysteem. Het systeem past de respons van de schokdempers in realtime aan via elektrohydraulische kleppen. Via ingebouwde sensoren houdt de Alfa rekening met de weg en rijmodus, maar ook met jouw rijstijl. Op basis van de informatie van de sensoren wordt de dempkracht aangepast. Hou je dus van een lekker potje doorrijden? Dan zal de Alfa wat harder dempen. Doe je het rustig aan? Dan relaxt de vering wat meer.













Dan het Chassis Domain Control. Dit systeem verwerkt continu gegevens over de acceleratie en rotatie. Vervolgens wordt zo’n beetje de hele auto op deze informatie afgesteld. Denk aan de stabiliteitssystemen, maar ook de adaptieve ophanging, de remmerij en andere chassis systemen doen mee. Het doel: consistent en voorspelbaar rijgedrag verzorgen. Als kers op de taart is er ook nog een sperdiff.

Deze ingrediënten moeten van de Giulia (en in zekere mate ook de Stelvio) een nog lekkerdere stuurmansauto maken. We zouden het graag eens uittesten, al zullen we hier (voorlopig) voor naar Italië moeten. Alfa brengt vandaag het pakketje in het thuisland uit. Het is nog niet bekend of het Performance Pack ook voor andere markten beschikbaar wordt.