BMW M viert 100 jaar Nürburgring, maar daar is iets mis mee

Het weekend van 18 en 19 juni 1927 was een heugelijk weekend voor het Duitse dorpje Nürburg. Na twee jaar lang zwoegen was het circuit, de Nürburgring klaar. Nu, 99 jaar later, is het circuit nog altijd springlevend.

Genoeg reden voor BMW om de Groene Hel te eren met wat speciale M-auto’s en motorfietsen. Dat doet BMW nu met de 100 Jahre Nürburgring-versies van de zes M-auto’s en drie Motorrad M-motorfietsen. De voertuigen werden gisteren alvast gelanceerd, precies 281 dagen voordat de Nürburgring 100 jaar bestaat. Alsof je iemand die net 49 is geworden, alvast trakteert op een pot mosterd.

De BMW M 100 Jahre Nürburgring-auto’s

Het hele M-assemble is opgetrommeld voor dit feestje. Er is dus een feestversie van de M2, M3 sedan en -Touring, M4, M5 sedan en M5 Touring. Je herkent de auto’s aan de Nürburgring-groene lakkleur die exclusief voor deze editie is ontwikkeld. Per auto is gekozen voor ofwel de kleur als basistint ofwel als kleur voor de accenten. Ook kun je een "100 Years"-logo, de tekst "Nürburgring since 1927" en het silhouet van de Nürburgring op de auto’s vinden. In de M-auto’s gaat het zwart-groene Ring-thema verder.

De auto’s, behalve de M2, kunnen vanaf september 2026 besteld worden. De M2 gaat pas in januari 2027 in de verkoop. Wat de meerprijs is, is niet bekend, net als het moment waarop de leveringen beginnen. Het zou dus zo kunnen zijn dat je een 100 Jahre Nürburgring-auto hebt voordat de Nürburgring honderd jaar bestaat.