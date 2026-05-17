Speciale editie ter ere van 100 jaar Nürburgring heeft één nadeel

Er zijn maar weinig circuits zo berucht als de Nürburgring. De combinatie van racecircuit (of voormalig racecircuit in vele series) en publiekelijk toegankelijke circuitdagen zorgt voor een groot scala liefhebbers. Logisch dat na Opel, Audi, Nissan, Lexus en vele anderen er een merk een Nürburgring Edition presenteert, ter ere van 100 jaar Nürburgring. Mooi! Er is wel één nadeel.

In 100 jaar Nürburgring heeft het circuit de gangbare naam 'The Green Hell' gekregen. De 20 kilometer lange Nordschleife vooral, daar is een tijd geweest dat het maar de vraag was of je de finish wel ging halen tijdens een race. Vele levens zijn geëist en ook levens getekend, zoals die van Niki Lauda die zijn verminkingen door brandwonden opliep door een crash op de 'Ring. Racen wordt niet meer gedaan in de F1, wel in andere disciplines zoals de Nürburgring 24-uursrace die, eh, nu gaande is. Door een kwalificatierace voor de 24-uursrace wordt het dodelijke karakter van de 'Ring weer onderstreept, aangezien de meest recente autosport-crash met dodelijke afloop waarbij Juha Miettinen omkwam op de Nürburgring gebeurde.

Touristenfahrten

Een mooie toevoeging tegenwoordig is de Touristenfahrten waar de Nürburgring als een soort openbare tolweg begaanbaar is voor iedereen die zijn auto even over het circuit wil smijten. Ook niet zonder gevaar, trouwens. Voor andere disciplines en een korte carrière om toch terug te komen in de F1, wordt de Nordschleife overigens tegenwoordig bijgestaan door een apart GP-circuit die een eigen layout vormt.

100 jaar Nürburgring

Afijn, er zijn dus al vele merken geweest die de Nürburgring eren met een perfect circuitspeeltje voor de straat. De Lexus LFA, Opel Astra en Corsa en de Audi R8 halen hun naam er vrij letterlijk vandaan, maar ook edities als de SEAT Leon Cupra Sub8 (sub 8 minutes) en de Nissan Skyline Nür-edities knipogen naar de Nürburgring. Caterham doet een duit in het zakje ter ere van 100 jaar Nürburgring met de Seven 340R Nürburgring Edition. Om te vieren dat de Nürburgring zijn deuren opende in... 1925. Dus deze editie ter ere van 100 jaar 'Ring komt 101 jaar na de opening. Oei.

Een feestje dat dus eigenlijk een jaar te laat gevierd wordt, wat bij het vieren van 100 jaar wel een beetje pijnlijk is. Kan Caterham het goedmaken door van de Nürburgring Editie een leuk ding te maken? Ja en nee. Ja, het wordt een leuk ding, maar dat is een standaard Caterham ook. Er is geen sprake van enorme verbeteringen, maar wel een paar leuke toevoegingen.

Zo heeft Caterham aangeklopt bij Bilstein om de vering te verbeteren voor de Seven 340R Nürburgring Edition. Dankzij een simulator waarmee Bilstein alle omstandigheden kan nabootsen, zijn deze veren ontwikkeld om precies het geweld van de Nürburgring aan te kunnen. Daarmee is het dynamische plaatje van deze 340R uniek voor een Caterham en niet na te bootsen met andere modellen. Dankzij een leeggewicht van 524 kg is er 'slechts' een tweeliter Ford Duratec-motor nodig met 168 pk. Het specifieke gewicht is dan ook waar Caterham scoort: 321 pk per ton. Bij licht gewicht wil je balans en geen krachtbeulen, maar ook die heeft Caterham als je die zoekt in de vorm van modellen als de 620R.

Visueel

Andere redenen om de Caterham Seven 340R Nürburgring Edition te willen hebben dan weer te maken met het uiterlijk. Standaard zijn er drie kleuren beschikbaar die allemaal in lijn vallen met de huisstijl van de Nürburgring: rood, grijs en wit. Je krijgt een contrasterende streep en stickers op de zijkant speciaal voor de Nürburgring-editie. De rolkooi is rood en voorin de grille krijg je een wit met rood Seven-logo. Uiteraard gebruikt Caterham de 24-uursrace om de speciale editie te promoten. Er komen 100 stuks, beschikbaar vanaf 51.495 euro als basisprijs in Europa.

Caterham doet qua autosport niet heel veel dingen meer waardoor ze zichzelf in de kijker spelen: er is bijvoorbeeld al jaren geen F1-team meer van het Britse merk. Leuk om erbij te vermelden is dan ook dat Caterham en de Nürburgring los van de aard van een circuitspeeltje, wel affiniteit hebben. In 2002 finishte een Caterham R400 Superlight op plek 11 in de Nürburgring 24 Hours, met een overwinning in zijn eigen klasse. Gerepresenteerd door een vrij klein team uit het Verenigd Koninkrijk was de Caterham de underdog, maar het liep dus goed af. Naast opkomende coureurs reed ook Chris Harris mee als mediapartner vanuit Autocar, wat het team dus bepaald niet hinderde.