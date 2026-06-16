Specificaties van de Tesla Cybercab lekken uit: dit weten we over de robotaxi

De kogel is door de kerk: de officiële Amerikaanse EPA -certificatiematerialen van Tesla’s robotaxi — de Cybercab — zijn op straat komen te liggen. De documenten, die eind mei 2026 officieel zijn goedgekeurd, onthullen voor het eerst de technische specificaties van het stuurloze Tesla.

De documenten laten zien dat de productie in Gigafactory Texas inmiddels officieel is geactiveerd voor de Amerikaanse markt. Maar nu de rauwe data op tafel ligt, kunnen we door de marketingpraatjes heen prikken. Laten we beginnen met de traditionele cijfertjes: het vermogen. De Cybercab krijgt een 219 pk (163 kW) sterke elektromotor die als eerste Tesla zijn vermogen alleen naar de voorwielen stuurt. Een 0-100-tijd hebben we dan helaas niet voor je.

1.400+ kilo en een kleine batterij

Belangrijker is het accupakket van de zelfrijdende EV. Die lijkt op het eerste gezicht wat klein. De batterij heeft een capaciteit van 48 kWh. Daarmee weegt de Tesla Cybercab 1.412 kilo. Voor een tweezitter is dat behoorlijk wat, maar de Cybercab is wel weer 340 kilo lichter dan de Tesla Model 3.

Uit het kleine batterijpakket komt niet bijzonder veel actieradius. De EPA komt uit op een rijbereik van 471 kilometer met een volle accu. Tesla beloofde ongeveer 480 kilometer, dus dat is bijna helemaal gelukt. Waarom zet Tesla dan zo laag in? De Cybercab is niet bedoeld voor lange stukken achter elkaar.

Wanneer de robotaxi stilstaat, is hij aan het opladen. Dit moet altijd met een draadloze inductielader. Er is simpelweg geen fysieke laadpoort aanwezig. Daarmee is de batterij van de Cybercab vaak vol. Buiten het feit dat het steeds volledig volladen van de accu niet geweldig is voor het pakket brengt het nog een probleem met zich mee.

Cybercab wordt stroomvreter

In een tijd waarin de hoeveelheid elektriciteit op het net al schaars is, gaat de Cybercab het probleem alleen maar groter maken. De EPA-test laat zien dat er 53,365 kWh aan energie uit het stopcontact moet worden getrokken om de 47,6 kWh batterij vol te krijgen. Dat betekent een laadverlies van maar liefst 12 procent.

Hoewel dat voor een inductielader op papier redelijk netjes lijkt, betekent het in de praktijk nog altijd dat er bij elke laadbeurt flink wat stroom als pure warmte verloren gaat. Vermenigvuldig dat met de miljoenen Cybercabs die Elon Musk in de toekomst wil laten rondrijden, en je praat over een gigantische, onnodige belasting voor het energienet.

Goedgekeurd voor de weg, maar mag nog niet rijden

We weten nu ook zeker dat de Tesla Cybercab officieel is toegelaten tot de handel in de Verenigde Staten. Dit betekent allerminst dat je ze morgen al via een app kunt bestellen. Tesla heeft namelijk nog altijd geen wettelijke goedkeuring voor onbemand, autonoom rijden (unsupervised FSD) in de VS. De auto's rollen nu dus weliswaar legaal van de band in Texas, maar ze mogen vooralsnog uitsluitend als autonome testvoertuigen worden ingezet. Wanneer de Cybercabs wel de openbare weg op mogen, is nog onbekend.

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Via Electrek