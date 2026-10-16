Spoiler alert: zo klinkt de Porsche Mission S

Porsche liet er maar weinig over los, maar er komt toch echt een verbrandingsmotor tussen de vier wielen van de Mission S te liggen. Sterker nog, er ligt er al één in, want het conceptmodel bewoog voor de presentatie onder eigen kracht. En dat betekent dat we geluid hebben en dus kunnen gaan gokken met wat voor configuratie we hier te maken hebben.

De uitlaten aan de achterkant en ventilatortje op de bovenkant verraden maar bar weinig over het motorblok dat Porsche in de Mission S heeft geplaatst. Hebben we het over een V8? Een zespits boxermotor? Of krijgen we dan toch de eindelijk de platgeslagen achtcilinder boxermotor die Porsche wel in de racerij, maar nog nooit in een straatauto heeft gebruikt? Misschien kan jij het horen in onderstaande video?

Zegt helemaal niets

Instagrammer Danydrivers vermoedt dat we hier te maken hebben met een V8, maar uitsluitsel hebben we natuurlijk niet. Al moeten we zeggen dat het er wel wat van weg heeft en dat het toch best oké klinkt. Maar tegelijk zijn we ons er ook heel bewust van dat dit geluid eigenlijk nietszeggender dan ooit is. Het geeft namelijk helemaal geen indicatie over wat er in de uiteindelijke supercar van Porsche komt te liggen.

De Mission S is een conceptmodel dat vooral dienst doet als voorproefje op de toekomst. En dat betekent dat er eigenlijk geen regels aan verbonden zitten. De kans is aanwezig dat Porsche voor het geval een bestaande motor die het nog had liggen in de auto geschroefd heeft, met als enige doel dat hij daadwerkelijk onder eigen kracht op locatie kon bewegen.

Vooralsnog weten we dus nog steeds niets tot Porsche zelf over de brug komt met iets meer specificaties. Wanneer dat zal zijn, weten ze alleen in Stuttgart.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover