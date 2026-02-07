Spotspecial: 10 dikke S-Klasses in het wild

We zijn in de archieven gedoken om de S-Klasse in het zonnetje te zetten.

Vorige week onthulde Mercedes de vernieuwde S-Klasse, na 54 jaar nog altijd hét vlaggenschip van het merk. Dit nieuwsfeit grijpen we aan om een aantal dikke S-Klasse uit het verleden te behandelen. We zijn weer eens in de archieven van Autoblog Spots gedoken.

Spotter: @joosstra

De geschiedenis van de S-Klasse gaat nog verder terug, maar we beginnen bij de W116. Dit was de eerste generatie die officieel S-Klasse heette. Het exemplaar wat we hier zien is een 280SE, met de zes-in-lijn. Motorisch is het geen spannende uitvoering, maar we zijn nu op het punt dat iedere W116 een bijzondere verschijning is in het straatbeeld. Zeker in deze kleur is het een plaatje om te zien.

Spotter: @toyotafortuner

Hij lijkt veel op zijn voorganger, maar hier zien we de W126. Of eigenlijk moeten we zeggen: een V126, want dit is de verlengde versie. Het betreft een 560SEL, met een 279 pk sterke 5,5 liter V8. Eind jaren ’80 was dit de allerdikste S-Klasse die je kon krijgen.

Spotter: @leroy1991

De stijlvolle W126 werd opgevolgd door de lompe W140 a.k.a. de Kathedraal. Deze generatie kreeg voor het eerst een V12. Die is ook in dit exemplaar te vinden. Stiekem is dit geen auto die in het wild gespot is, deze S-Klasse was van Autoblog-lezer @leroy1991. Hij kocht deze mokerdikke S600L, met een 394 pk sterke twaalfcilinder.

Spotter: @paul_ammerlaan

Met de W220 ging Mercedes pas echt los. Naast een S600 kwamen er voor het eerst ook AMG-varianten: een S55, een S63 en als klap op de vuurpijl de S65 AMG. Dat is de auto die je hierboven ziet. Deze S-Klasse had in 2004 een catalogusprijs van €289.146. De biturbo V12 leverde 612 pk, ongekende veel voor die tijd. Of voor welke tijd dan ook…

Spotter: @escher93

Met de W220-generatie maakte ook de Pullman een comeback, al zijn er daar maar heel weinig van gebouwd. De Pullman was een volle meter langer dan de reguliere S-Klasse en werd gebouwd met behulp van AMG. Er was de keuze uit een V8 en een V12, maar als je voor de Pullman gaat moet je het ook meteen goed doen. Dit exemplaar heeft dan ook de V12.

Spotter: @justsmrjay

Bijna iedereen bestelt een S-Klasse in het zwart of zilver. Doodzonde, zo bewijst deze S63 AMG. Een W221 kan behoorlijk fout zijn, maar deze dieprode kleur staat ‘m perfect. Motorisch is het natuurlijk ook een heerlijke bak, met de welbekende 6,2 liter V8 die 525 pk levert.

Spotter: @thomcarspotter

Op deze foto zien we de laatste der Mohikanen. De W222 is namelijk de laatste generatie die als S65 werd geleverd. Vanwege de torenhoge bpm kocht bijna niemand er eentje, maar dat maakt de auto alleen maar gaver. Dit exemplaar is origineel Nederlands en heeft €337.319 gekost. Naast een 630 pk sterke V12 heeft de S65 ook hele fraaie velgen.

Spotter: @spotcrewda

Na een generatie afwezigheid bracht Mercedes de Pullman in 2016 weer terug, deze keer in combinatie met het Maybach-label. De Pullman is een monsterlijk gevaarte van 6,5 meter lang. Door de extra lengte valt het minder op, maar het dak is ook met ruim 10 centimeter verhoogd. De meeste klanten vinden dit alles toch een beetje overkill. Er staan welgeteld nul exemplaren op Nederlands kenteken.

Spotter: @justawheelchairguy

Dan zijn we aanbeland bij de huidige generatie, maar dan de pre-facelift. Dankzij hybride technologie heeft de S-Klasse meer vermogen dan ooit. De S63 E Performance heeft een systeemvermogen van 802 pk. We zien de auto hier in een speciaal kleurtje, namelijk China Blue. De S-Klasse kan het prima hebben, het zijn vooral de zwarte velgen die het fout maken.

Spotter: @kuifje

Het was bíjna gelukt om een artikel over Mercedes te schrijven zonder het woord taxi te noemen, maar we sluiten toch af met een auto op blauwe platen. Dit moet een van de duurste taxi’s van Nederland zijn. Het is slechts een zescilinder, maar toch heeft deze auto een catalogusprijs van €260.911.

Dit waren ze dan, enkele hoogtepunten uit zeven generaties S-Klasse. Laat in de reacties vooral even weten welke jullie favoriet is. Heb je zelf ook iets leuks gespot? Je foto’s zijn van harte welkom op Autoblog Spots!