Spotspecial: verdwaalde circuitmonsters

Vorige week deed @kuifje in Hoofddorp een zeer bijzondere vondst: een Bugatti Bolide, die alleen bedoeld is voor het circuit. Naar aanleiding van die spot gaan we vandaag kijken naar circuitspeeltjes die buiten het circuit gespot zijn. Oftewel: verdwaalde circuitmonsters.

Spotter: @janjacoblovesporsche

We beginnen met een spotje uit de oude doos, uit 2008 om precies te zijn. Een reguliere Maserati MC12 is al een van de meest bijzondere auto’s die je kunt spotten, met een oplage van 50 exemplaren. De Corse is nóg zeldzamer, met een productie van 12 exemplaren. Bovendien kun je deze normaalgesproken helemaal niet tegenkomen op straat. De Versione Corse was namelijk de klantenversie van de GT1-raceauto. Tóch wist @janjacoblovesporsche een exemplaar te spotten. Iemand heeft er een op kenteken weten te krijgen, om vervolgens voor de casino te parkeren. Eerlijk is eerlijk: met deze auto ben je wel de eindbaas van Monaco.

Spotter: @Dylan.

Stel je voor: je rijdt gewoon op de Nederlandse snelweg en dan zie je opeens een McLaren P1 GTR in je binnenspiegel. Dat is wat een bestuurder van een Fiat Panda in 2019 overkwam. Deze P1 GTR is straatlegaal gemaakt door de firma Lanzante. Dat is natuurlijk nergens voor nodig, want de gewone P1 is al extreem genoeg. Maar goed, sommige mensen hanteren het motto ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’.

Spotter: @chautomotive1

Deze auto is niet straatlegaal en nee, er zit niet alsnog een kenteken op. Wat je hier ziet is een demo van Porsche Centrum Maastricht. Zij hadden de straat even afgezet om een paar rondjes te rijden met de 992 GT3 R rennsport. Deze auto is een circuitspeeltje van Porsche, gelimiteerd op 77 exemplaren. Technisch is de auto gebaseerd op de GT3 R. De rennsport heeft echter een unieke spoiler, geïnspireerd op de 935’s uit de jaren ’70. Ondanks het feit dat je geen BPM hoeft te betalen ben je niet voordelig uit: deze auto kost €1,15 miljoen.

Spotter: @Dylan.

Nog zo’n bizar tafereel: een Pagani Zonda R die doodleuk bij een restaurantje geparkeerd staat. Er zit een Brits kenteken op, maar de auto is gespot in het Duitse Baesweiler, op een steenworp van de Nederlandse grens. De Zonda R is puur bedoeld voor trackdays, maar het is wederom Lanzante die de auto straatlegaal heeft gekregen. De 6,0 liter V12 klinkt in de Zonda R nog een stuk bruter dan in de normale Zonda, dus het moet een orgastische ervaring zijn om met deze auto door een tunnel te rijden.

Spotter: @chrisc

Een spot die nog vers in het geheugen ligt: @chrisc kwam vorige maand een heuse 458 Challenge tegen in een Rotterdamse straat. Dit is de enige auto uit dit lijstje die voorzien is van een Nederlands kenteken. Een bijzonder onpraktische auto om mee door de stad te rijden, maar wel volstrekt uniek.

Spotter: @kuifje

Daar is ‘ie dan: de auto die de inspiratie vormde voor dit artikel. Een circuitspeeltje van €4 miljoen, waar er maar 40 van gebouwd zijn. De W16 laat 1.850 pk los op een gewicht van 1.450 kg. Dat moet aardig sensationeel zijn. Helaas was Nederland slechts een korte tussenstop, want de auto was onderweg naar de eigenaar in Singapore.

Spotter: @erwin11

Van een Audi R8 kijkt niemand op in Monaco, maar dit is een ander verhaal. Je kijkt hier naar de ABT XGT. Dat is geen zwaar getunede R8, zoals je misschien zou denken. Wat ABT heeft gedaan is een R8 LMS GT2 straatlegaal maken. Ook dit is dus een echt circuitmonster, met een enorme achtervleugel, ramen die niet naar beneden kunnen en een spartaans interieur met een rolkooi.

