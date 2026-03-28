Spotspecial: megalomane Maybach's in het wild

Eerder deze week werd de vernieuwde Maybach S-Klasse onthuld en er was ook nog nieuws over de Maybach VLS. Omdat jullie vast geen genoeg kunnen krijgen van deze über-Mercedessen, duiken we vandaag in de wondere wereld van Maybach. Dit doen we aan de hand van spots uit de archieven.

Spotter: @wolfssjrd

Voordat het een Mercedes-label werd en nádat ze motoren bouwen voor Nazitanks, was Maybach een eigen merk onder de vleugels van Mercedes. Deze Maybach 57 was toen de instapper, even oneerbiedig gezegd. De naam slaat op het feit dat deze auto 5,7 meter lang is. Daarmee is deze Maybach 66 centimeter langer dan de toenmalige S-Klasse (de W220) met standaard wielbasis. De motor was ook imposant: een 5,5 liter V12 die 550 pk leverde. Zoals je ziet was de 57 te krijgen in een two-tone kleurstelling, om het verschil met een huis-tuin-en-keuken-S-Klasse nog eens te benadrukken.

Spotter: @mevipp

De auto die hier voor het Amsterdamse Hilton geparkeerd staat is een Maybach 57 S. Je denkt misschien dat de ‘S’ alleen voor wat meer vermogen staat, maar de verschillen zijn groter dan je denkt. De 57 S heeft namelijk een 6,0 liter M275 V12 in plaats van de 5,5 liter M285 V12. Deze is goed voor 612 pk. Dit exemplaar heeft zelfs 640 pk, omdat het een Zeppelin-uitvoering is. Die kun je verder herkennen aan de streep op de zijkant en de donkergrijze velgen.

Spotter: @patjenl

Als je een Maybach koopt, dan moet je het eigenlijk ook meteen goed doen, en voor de 62 gaan. Je raadt het al: die is 6,2 meter lang. Het is duidelijk te zien dat de 62 nog een slag groter is dan de 57. Zelfs een Phantom verbleekt bij deze auto. Qua lengte in ieder geval. Onder de kap ligt weer de eerdergenoemde 5,5 liter V12.

Spotter: @harmengerritsen

Ook van de 62 was er een S-uitvoering. Deze is technisch identiek aan de 57S, met de 6,0 liter V12 dus. De vraag die rijst bij het zien van deze foto is natuurlijk: welke mafkees haalt het in zijn hoofd om een Maybach matzwart te wrappen? Dat was DJ Afrojack in 2019.

Spotter: @thomcarspotter

Als je in 2008 écht van gekkigheid niet wist wat je met je geld moest doen, dan kocht je een Maybach 62S Landaulet. Dit is in feite een 6,2 meter lange cabrio. Het achterste deel van het dak kan open, zodat je op de achterbank - want daar zit je natuurlijk als eigenaar - van de frisse buitenlucht kunt genieten. Deze niche bleek wel erg klein, want er zijn er maar 21 van gebouwd. Toch staat er eentje op Nederlands kenteken. Volgens de RDW heeft deze auto maar liefst €1.544.490 gekost. Daarvan ging €405.493 als BPM richting de staatskas.

Spotter: @lamm7191

Een auto die Maybach NIET heeft gebouwd is een coupé. Gelukkig was er Xenatec. Zij hebben de 57S op een hele fraaie manier omgebouwd tot coupé. Als we niet beter zouden weten, zouden we denken dat deze auto zo uit de fabriek is komen rollen. Volgens bronnen op het internet zijn er maar 8 gebouwd, maar dat aantal trekken we in twijfel. Alleen Leitner heeft al minstens 3 exemplaren in hun voorraad gehad. Er heeft er zelfs één Maybach Coupé op Nederlands kenteken gestaan, maar die is helaas na 3 jaar weer geëxporteerd. Ook al is het exacte productieaantal niet duidelijk, het is een extreem zeldzame auto.

Spotter: @carlover123

In 2014 maakte Maybach een comeback als sublabel van Mercedes. Het eerste wapenfeit van Mercedes-Maybach was de verlengde S-Klasse. Met 5,25 meter is het een imposante auto, maar het is niet zo’n slagschip als de oude Maybach's. Een leuke optie zijn de verchroomde putdekselvelgen, die je op de normale S-Klasse niet kon krijgen. De auto die we hier zien is een S500 (met V8 dus), maar de Maybach S-Klasse was ook gewoon met V12 te krijgen. Zoals het heurt.

Spotter: @bas1997

De gekste creatie van Maybach moet wel deze G650 Landaulet zijn. Een G-Klasse met portaalassen, een verlengde wielbasis, een V12 én een softtop. We weten niet wat ze gedronken hadden toen ze dit bedachten, maar het was vast geen muntthee. Van de G650 Landaulet zijn er maar 100 gebouwd. Er was iemand zo gek om een exemplaar op Nederlandse kenteken te zetten. Prijskaartje? €886.274, waarvan €120.223 BPM.

Spotter: @mb10

Voor degenen die de Mercedes-Maybach S-Klasse wat krap bemeten vonden, was er de Pullman. Dit is een immens slagschip met een lengte van 6,5 meter en een wielbasis van 4,4 meter. Hier zijn er maar heel weinig van gebouwd en er heeft er ook nog nooit één op Nederlands kenteken gestaan. Wel is dit exemplaar gespot op Nederlandse bodem.

Spotter: @Jeffrey de Ruiter

Na de gekke Landaulet-modellen kwam Mercedes-Maybach in 2016 voor het eerst met een échte cabrio. Dit is een S-Klasse Cabrio die overgoten is met een Maybach-sausje. Dit sausje bestaat vooral uit een grote hoeveelheid chroom, inclusief verchroomde velgen. Onder de motorkap ligt de biturbo V12 uit de S65, die goed is voor 630 pk. Er zijn 300 exemplaren van de Maybach S650 Cabrio gebouwd. Dit fraaie blauwe exemplaar op Nederlands kenteken heeft €433.777 gekost.

Spotter: @justawheelchairguy

De auto die je hier ziet is de pre-facelift versie van de Maybach die deze week is onthuld. Een belangrijk verschil: deze was in Nederland nog met V12 te krijgen. Uiteraard kocht bijna niemand deze auto. Met de nadruk op ‘bijna’, want dit exemplaar heeft wel degelijk een V12. Dat was een duur grapje, maar met €383.872 is het een van de goedkopere auto’s uit deze lijst.

Spotter: @djio

Ook de GLS heeft een Maybach-behandeling gekregen. Deze bestaat onder meer uit een grille met verticale spijlen en het nodige chroom. De naam is wel een beetje misleidend. Bij het getal ‘600’ verwacht je een V12, zeker als het om een Maybach gaat. Maar nee, de GLS 600 heeft gewoon een biturbo V8 met 557 pk. Dat is toch een beetje karig.

