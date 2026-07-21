Deze Bugatti Veyron was drie maanden geleden nog onrijdbaar

Spotter @Wessel.jpeg maakte onderweg naar de Gotthardpas even een tussenstop in het Zwitserse Andermatt en deed daar een bijzondere vondst bij een hotel. Hij spotte daar een Bugatti Veyron, en niet zomaar eentje.

Dit is namelijk de auto van Mat Armstrong, die hard op weg is om de bekendste Veyron ter wereld te worden. Mocht je niet bekend zijn met Mat Armstrong: dit is een YouTuber die ook daadwerkelijk talent heeft. Hij weet namelijk de meest exotische auto’s weer te repareren, ongeacht de schade. Dit deelt hij met zijn 7 miljoen volgers.

Probleemauto

Als Mat Armstrong een auto koopt, ligt deze doorgaans helemaal in de kreukels, maar bij deze Veyron viel het mee. Het was voor de afwisseling geen auto die gecrasht was. Het was alleen een dubieuze Veyron zonder onderhoudshistorie, met een onbekende technische staat. Daar kun je je natuurlijk geen buil aan vallen…

Oké, misschien toch wel. De versnellingsbak deed bijvoorbeeld helemaal niks en dat kan al heel snel in de papieren lopen bij een Bugatti. Mat Armstrong heeft echter voor hetere vuren gestaan. En uiteindelijk bleek de oplossing verrassend goedkoop: het lag aan de zekering van de hydraulische pomp voor de versnellingsbak. Met een nieuwe zekering van € 2,50 werkte de versnellingsbak gewoon weer.

Misfires

Toch was het allemaal niet zo simpel: de W16 vertoonde ook misfires. Dit bleek uiteindelijk met een module van de brandstofpomp te maken te hebben. Mat Armstrong kan in principe alles, maar voor dit issue moest hij tóch de hulp van Bugatti inschakelen. We weten niet of het probleem inmiddels verholpen is, maar Mat Armstrong rijdt in ieder geval vrolijk met zijn Bugatti door Zwitserland. Dat is al heel wat.

Dit is overigens niet het enige Bugatti-project van Mat. Hij is intussen ook nog bezig met een Chiron Super Sport, die wél in de kreukels lag. Dit project is nog een stuk ambitieuzer dan een Veyron met wat defecten.

Foto’s: @Wessel.jpeg, via Autoblog Spots

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