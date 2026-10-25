Spotter komt extreem zeldzame Lamborghini Reventón tegen

Tegenwoordig worden we doodgegooid met gelimiteerde supercars, maar in 2007 was iedere nieuwe supercar nog een big deal. Zo ook de Lamborghini Reventón. Dit was een auto die destijds enorm tot de verbeelding sprak.

De Reventón was de eerste keer dat Lamborghini het terrein van de few-offs betrad. Van deze auto zijn er maar 20 exemplaren gebouwd. Later kwamen daar nog 15 Reventón Roadsters bij, maar de totale productie is alsnog extreem beperkt.

Daarom is het een absolute natte droom voor een autospotter om een Reventón tegen het lijf te lopen. Dit overkwam @vantoorphotography in Genève. Helaas had hij op dat moment zijn camera niet bij, wat dan weer de nachtmerrie is van een autospotter. Maar het maakt de spot zelf niet minder bijzonder.

Straaljager op wielen

De Lamborghini Reventón is onderhuids een Murciélago, maar oogt een stuk moderner met zijn hoekige styling. Het design is geïnspireerd op een straaljager. Daarom zijn alle exemplaren ook uitgevoerd in een matgrijze kleur. Daar zijn we normaal niet zo’n fan van, maar voor deze auto is het de perfecte kleur.

Dankzij de hoekige agressieve styling is de Reventón ook behoorlijk tijdloos. Want wees eerlijk: deze auto ziet er niet uit alsof ‘ie al bijna 20 jaar oud is. Het is nog steeds een buitengewoon imposante verschijning in het straatbeeld. De Reventón vormde overigens de missing link tussen de Murciélago en de Aventador. Zo zagen we de driehoekige koplampen en de Y-vormen in de achterlichten later terug op de Aventador.

Murciélago LP640

Motorisch is de Lamborghini Reventón identiek aan de Murciélago LP640. Dat betekent: een atmosferische 6,5 liter V12 die 640 pk levert. Wat ons betreft een passende aandrijflijn voor een straaljager op wielen. Oké, de nieuwe Tesla Roadster staat met zijn stuwraketten misschien dichter bij een straaljager, maar de V12 zorgt voor meer spektakel.

Met deze droomspot pakt @vantoorphotography deze keer de Autoblog Spot van de Week. Ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

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