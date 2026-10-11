Sprintkwalificatie in Singapore verliep oneerlijk, erkent FIA. Dit ging er mis

Hoewel Max Verstappen er niet van kon profiteren, geeft de FIA nu eerlijk toe dat het goed misging tijdens de sprintkwalificatie in Singapore. Hierdoor kregen enkele coureurs niet het volle vermogen van hun auto onder de rechtervoet, met de gevolgen van dien. De instantie legt nu uit wat er precies fout ging.

We zouden er bijna aan gewend raken. Afgelopen vrijdag was het weer een rotzooitje in de Formule 1. Tijdens de eerste kwalificatiesessie voor de sprintrace van zaterdag, die Max Verstappen overigens won, crashte Sergio Perez zo ongelukkig dat de hele sessie stilgelegd werd. Op zich een verstandige keuze, ware het niet dat er bij hervatting van de sessie wat coureurs op magische wijze geen optie hadden om de 'overtake mode' aan te kunnen zetten. Ze hadden dus minder vermogen dan de concurrentie.

FIA's single-seater director Nikolas Tombazis komt nu over de brug en zegt het hier gaat om het slechts mogelijke voor de federatie. Hij verklaart nu ook wat er precies fout is gegaan. "Normaliter houden we een handmatig proces aan om het opnieuw aan te zetten. Dat doen we omdat we er zeker van willen zijn dan als we het weer aanzetten, dit ook een goede keuze is vanuit een veiligheidsperspectief."

Die verschrikkelijke pop-ups ook altijd

"Helaas verscheen er een pop-up op iemands scherm, waar niet snel genoeg op geklikt werd werd, of wanneer dit had moeten gebeuren. En onder de tijdsdruk en de algehele druk, was dit ook nog eens vergeten, helaas", aldus Tombazis. "Daarna begonnen we aan een diepe analyse over wat er was gebeurd om te zien of er een ander probleem was. We konden immers horen dat coureurs aan het klagen waren. Pas toen kwamen we erachter waar het probleem echt zat."

"Op dat moment maakten we ook de foute beslissing om het systeem kortstondig aan te zetten, maar dat was niet precies de juiste beslissing voor de eerlijkheid, waardoor we het weer uit hebben gezet", legt de man uit. "We zijn er niet blij mee, want het heeft sommige coureurs in meerdere of mindere mate geholpen of belemmerd."

Spreken van een rommeltje is wellicht de understatement van het jaar in dit geval. En gelukkig geeft Tombazis ook toe dat hij vindt dat "het een beetje een zooitje was, om eerlijk te zijn."

Denken in oplossingen

Het is natuurlijk één ding om voor je fouten uit te komen en er je excuses voor aan te bieden, maar het is belangrijker dat je ervan leert en dat je, waar mogelijk, dingen probeert op te lossen. En daar hapert het nog wel een beetje bij als je Tombazis zo hoort. Hij erkent de fout, zegt dat de FIA ervan geleerd heeft, maar een oplossing...

“Natuurlijk is het voor ons geen goede zaak als een uitslag oneerlijk of onjuist is. Het is natuurlijk een ingewikkeld karwei, en mensen maken nu eenmaal fouten; daar moeten we ons bewust van zijn. Maar als we fouten maken, moeten we die ook analyseren en ervoor zorgen dat ze zich niet opnieuw voordoen – en dat is precies wat we doen."

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