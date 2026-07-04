Sprintrace Britse GP 2026: is het jojo-racen terug?

Vooraf vreesden de F1-coureurs weer een race die alleen zou draaien om batterij-inzet. Of dat zo is, komen we te weten of het echt zo erg is op Silverstone. Het korte antwoord: ja, absoluut.

De start

Het feest begint al direct bij het doven van de lichten. Max Verstappen komt (net als zijn teamgenoot Hadjar) slecht weg en verliest meteen een paar posities. Vooraan nemen Lewis Hamilton en Kimi Antonelli direct de benen. Erachter strijden de McLarens, Verstappen en George Russell om de kruimels.

En jawel: daar is het jojo-effect. Het is duidelijk te zien dat de teams verschillende strategieën hanteren voor hun battery deployment (het inzetten van elektrisch vermogen). Verstappen kiest ervoor om zijn batterij aan het einde van de ronde leeg te trekken, terwijl de McLarens juist aan het begin van de ronde vol op het gas gaan met elektrische assistentie. Het resultaat? Een constant stuivertje wisselen waarbij de auto's als elastiekjes naar elkaar toe en van elkaar weg bewegen.

In ronde 6 van de 17 is het gat tussen het koppel Hamilton-Antonelli en de rest van het veld geslagen. Een duel tussen de veteraan en het groentje is aanstaande. Maar helaas: ook dit mooie vooruitzicht wordt verpest door de batterijen. In ronde 8 zoekt het Italiaanse supertalent voor het eerst serieus de aanval. Op Hanger Straight opent hij de aanval en dankzij een flinke dosis extra elektrisch vermogen (boost) blaast hij Hamilton met speels gemak voorbij. De Ferrari-coureur kan alleen maar toekijken.

Na de herindeling aan de kop van het veld is het de beurt aan Max Verstappen om de gifbeker helemaal leeg te drinken. In ronde 9 en 10 wordt de Nederlander, die overduidelijk worstelt met de balans en de topsnelheid van zijn Red Bull, achter elkaar voorbij geblazen door George Russell en Charles Leclerc. Het laat zich nu al uittekenen dat we straks een allesbehalve vrolijke Verstappen voor de camera's van de internationale media zien verschijnen.

De finish

Vooraan zet Kimi Antonelli geen voet meer fout. Hij rijdt ruim twee seconden weg bij Hamilton die geen tegenaanval kan inzetten. Antonelli pakt in de laatste ronde ook nog even de snelste raceronde. Hamilton stelt de tweede plaats veilig, met op ruime afstand Lando Norris. Verstappen moet uiteindelijk genoegen nemen met een kleurloze P6 achter Russell en Leclerc, terwijl Oscar Piastri en Liam Lawson de laatste felbegeerde sprintpunten opeisen.