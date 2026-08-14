Het is echt waar: Spyker heeft een 'nieuwe' auto onthuld

Dankzij de knipperlichtrelatie met een faillissement hebben we de laatste tijd maar één serieus Nederlands automerk gehad, namelijk Donkervoort. Toen was daar pardoes Spyker met het nieuws dat Victor Muller toch weer ergens geld heeft gevonden om Spyker toch weer een kans te geven. Met de C8 Preliator XXV wil Spyker bloedserieus proberen om weer auto's aan de man te krijgen. Echt nieuw kunnen we de auto helaas niet noemen.

Dankzij het financiële zware weer waar Spyker al jaren in verkeerde, hadden we de hoop op ooit nog een nieuwe auto opgegeven. Victor Muller is echter niet voor één gat te vangen. Of twee. Of twintig. Spyker gaat het toch nog een keer proberen en het resultaat is te aanschouwen tijdens Monterey Car Week.

Reanimeren

Ergens heeft Spyker geluk gehad met de timing van het faillissement. Dat klinkt raar, maar daar bedoelen we mee dat ze een doodgeboren project konden reanimeren. Wie heeft zitten opletten, weet dat de C8 Preliator al zo oud is als 2016. Toen ook al was het vooral een flinke doorontwikkeling van de C8 Aileron uit 2008. Van de Aileron zijn er maar een paar tientallen gebouwd en de Preliator kwam nooit verder dan een prototype. Ook al is het dus een flink herziene auto uit 2016, maar dan tien jaar later, het is wel de eerste keer dat de Preliator in productie gaat.

Audi V8

Dus, wat is er nieuw? De aandrijflijn, om mee te beginnen. De Spyker C8 Preliator XXV krijgt een V8 en net als bij de originele C8 Laviolette komt deze bij Audi vandaan. Het is dan ook de welbekende 4.0 liter V8 met twee turbo's. Voor Spyker is 'ie opgevoerd naar 800 pk en 1.000 Nm. De redline ligt bij 8.000 toeren per minuut en het ding weegt 1.525 kg. De sprint naar 100 neemt 2,7 seconden in beslag. Het is precies waar je een Spyker verwacht: het breekt geen potten, maar het is genoeg voor de begrippen van een moderne supercar.

Zilver wordt goud

Wat je vooral van een Spyker verwacht is een bijzonder koetswerk en interieur. Dat krijg je met de Preliator XXV zeker. De basis blijft hetzelfde, dus het spitse front van de Aileron met nieuwe, dubbele LED-lampen achter en een lichtstrip over de hele breedte. Vooral dat laatste was uniek voor de originele Preliator, maar keert nu terug naar de XXV. Verder zijn er wat zaken veranderd. We zien dat al het chroomwerk nu goud is. Wel is het zoals je van een Spyker verwacht allemaal in bijzondere patronen gefreesd.

Vliegtuig-aerodynamica

Het meest opvallende nieuwtje is de motorafdekking van de Spyker C8 Preliator XXV. Het glas waardoor je de motor kan zien is voorzien van een grote vin voor extra aerodynamica. Dat scheelt weer een grote spoiler achterop, al vinden we eerlijk gezegd dit ook niet de meest elegante oplossing. De vin loopt naadloos door in een luchthapper op het dak die de motor laat inademen. Uitademen doet de Preliator dan weer met nieuwe uitlaten die bovenop de motor zitten en dus achter het glas weer naar buiten komen. En ja, uiteraard meent Spyker zoals altijd dat de vormgeving van de aerodynamica hier geïnspireerd is op de luchtvaart.

Interieur

Het interieur van de Spyker C8 Preliator XXV neemt ook het gouden thema over van het exterieur. In combinatie met cognackleurig leder op zich chique, al was het contrast met de aluminiumafwerking ook fraai. Helaas geen airbagloos vliegtuigstuur meer: die tijden zijn voorbij. Het stuur is echter wel mooi gemaakt met vier instelknoppen voor de rijmodi en andere instellingen voor de rijeigenschappen. Ook zien we de bijzondere versnellingshendel met compleet zichtbaar mechanisme en ja: die stuurt een handbak aan! Dat is tamelijk uniek voor een bak gekoppeld aan de Audi V8.

Beschikbaarheid en toekomst

Er worden maar 25 exemplaren gebouwd van de Spyker C8 Preliator XXV. Het gaat geen goedkope aangelegenheid worden, dat is duidelijk. Victor Muller noemde al een vanafprijs van 1,5 miljoen euro. Het kost 2.100 uren om de Preliator XXV te bouwen en dat gaat met uiterste precisie. Van de stiksels op het stuur met de hand aangebracht tot het allemaal precies in de juiste oriëntatie indraaien van de schroeven.

Dankzij de nieuwe geldstroom door een Oekraïense ondernemer is Spyker allemaal spannende dingen van plan. Zo ambieert het merk een comeback naar de racerij met een GT3-raceauto (vermoedelijk op basis van de Preliator) en komt er ein-de-lijk een productieversie van de D8 Peking-to-Paris 'Super SUV'. Op de toekomst van de Nederlandse automobiel!

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