Spyker kondigt komst nieuwe auto aan!

Vorig jaar oktober kwam het hoge woord van Victor Muller: Spyker gaat weer auto’s bouwen . De eerste in lijn is een nieuwe C8 Preliator . Vandaag deelt Muller in een video wanneer we de nieuwe Spyker mogen verwachten.

Na het afronden van wat juridische zaken - what else is new bij Spyker - kan de doorstart nu echt beginnen. We hebben er deze keer wat meer vertrouwen in, omdat Jasper den Dopper (beter bekend als SpykerEnthusiast) in het bedrijf stapt. Hij hield de eer van Spyker hoog met de C8 Aileron LM85 en het onderhoud van Spykers toen het merk er even niet meer was. Daarvoor wordt hij nu beloond voor een plekje binnen het merk.

Spyker is terug!

De Nederlandse sportautofabrikant gaat dit jaar nog zijn nieuwe product onthullen. Muller vertelt in de video: ‘’Jullie hebben al even niets meer van ons gehoord, maar we zijn terug met een vergelding. We zijn erg blij om de onthulling van onze nieuwe Spyker C8 Preliator op de Quail Lodge in Carmel Valley op 14 augustus 2026’’. Ik heb hem al rood omcirkeld in m’n agenda. Doe jij dat ook?

De locatie en het moment zijn natuurlijk niet zomaar gekozen. Op 16 augustus is op dezelfde Lodge het prestigieuze Pebble Beach Concours d’Elegance. Daar krijg je als bezoeker volgens Muller niet alleen de nieuwe C8 Preliator te zien, maar ook een deel van de Spyker-geschiedenis en ‘’waar de toekomst van Spyker naartoe gaat’’. Tevens deelt Spyker de komende maanden richting wat flarden van het maakproces van de nieuwe C8. Verwacht dus wat donkere beelden, een teaserbeeld van een koplamp en dat soort marketingtrucjes om ons lekker te maken voor de gloednieuwe Spyker. Het eerste plaagvideootje is al een feit. We horen (hoop ik) een vliegtuigmotor en zien het Spyker-logo.

De laatste keer dat wij in een Spyker reden is alweer vier jaar geleden. Toen mocht Wouter een stukje sturen met de door Den Dooper afgeronde Spyker B6 Venator Spyder. Bekijk hieronder de beelden.