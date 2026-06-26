Gaat Spyker een glorieuze comeback maken op Le Mans?

Je kunt heel veel zeggen over Victor Muller, maar aan ambitie heeft hij geen gebrek. En laten we eerlijk zijn: hij heeft het ook verrassend ver geschopt. Spyker kreeg wereldwijde bekendheid, ze namen deel aan Le Mans en zelfs aan de Formule 1.

Door alle jaren heen is Muller zijn ambitie nog niet verloren. Dankzij het terugkopen van de merkrechten en investeringen van een Oekraïnse geldschieter is Spyker weer springlevend. Hopelijk. Als het goed is wordt op Pebble Beach de nieuwe C8 Preliator XXV onthuld.

Terug op Le Mans

En daar stoppen de ambities van ome Victor niet: hij wil gewoon weer terugkeren op Le Mans. Om te beginnen op Le Mans Classic. Muller heeft de Spyker Double 12R teruggekocht waar Tom Coronel, Hans Hugenholtz en Norman Simon in 2003 Le Mans mee reden. Die was destijds overigens niet succesvol, wegens problemen met de versnellingsbak. Recent is de auto helemaal gerestaureerd door SpykerEnthousiast.

Dat deze auto in actie komt op Le Mans Classic is natuurlijk harstikke tof, maar niet echt baanbrekend. Spyker wil echter ook terugkeren naar de échte 24 Uur van Le Mans. “Victor zei eigenlijk meteen: als we opnieuw beginnen, dan gaan we ook terug naar Le Mans,” zo onthult Jeroen Bleekemolen tegenover Formule1nieuws. Bleekemolen reed zelf drie keer Le Mans met Spyker. En als Spyker terugkeert naar Le Mans is hij naar eigen zeggen ook weer van de partij.

Overigens zegt Spyker zelf in het persbericht nog niks over een echte comeback naar Le Mans. Dat is zelfs voor Victor Muller op dit moment nog een brug te ver. Eerst maar eens een focussen op een productieauto. Want als Muller zich weer teveel op de hals haalt, wordt het natuurlijk niks.

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