Staat Aston Martin nu echt op omvallen? De markt denkt van wel

Het wil Aston Martin maar niet lukken om uit de ellendige financiële situatie te kruipen. Zelfs de diepe, maar dan ook echt diepe zakken van eigenaar en miljardair Lawrence Stroll lijken lijken niet diep genoeg. Of eigenlijk, Stroll lijkt niet heel bereid om zijn handen er nog dieper in te steken. En dat terwijl er nog maar enkele ponden de kas van het Britse sportwagenmerk liggen.

Geen reden tot paniek

Nu is dat niet bepaald groot nieuws, want het lijkt wel alsof ze in Gaydon, waar het hoofdkwartier van Aston Martin staat, het heel normaal vinden om met minimale reserves te werken. Tot dusver is het iconische merk elke keer van de ondergang gered door een cashinjectie op het laatste moment. Maar de vraag is of die er nu ook weer komt. De marktsignalen wijzen er in ieder geval niet naar.

De timing van de lege kluis van Aston Martin kon namelijk niet op een slechter moment komen. Veel automerken in die in dezelfde markt opereren als de Britten, hebben het zwaar. Amerikaanse importheffingen, investeringen in elektrificatie en de oorlog in Iran zetten de verkoopcijfers immens onder druk. Ook heeft Aston Martin de afgelopen tijd niet bepaald een strategie laten zien die vertrouwen schept in de toekomst van het merk, kortom: potentiële investeerders krabben zich nu wel twee keer achter de oren voor ze miljoenen of miljarden in het noodlijdende sportwagenmerk steken.

Handen af

Het negatieve toekomstbeeld wordt extra onderstreept doordat kredietverstrekkers niet meer genoegen nemen met tien procent rente, maar in het geval van Aston Martin vragen om twintig procent. Daarmee geven ze aan dat er een verhoogd risico aan de investering zit. Ook op de beurs probeert men zoveel mogelijk de handen van de autobouwer af te trekken. Het aandeel Aston Martin daalde tot het absolute dieptepunt.

Het opmerkelijke is dat er bij Aston Martin blijkbaar geen paniek heerst. Het bedrijf gaf begin dit jaar aan dat het verwacht dat het tegen eind 2026 een aanzienlijk betere financiële positie verkeert. Dat zou vooral komen door een beter en breder productaanbod dat de verkoop zou helpen. Ook de verkoop van de merkrechten van het Formule 1-team voor 50 miljoen pond dragen daaraan bij.

Toch lijkt het cijfermatig wat minder mooi dan het merk schetst. Op basis van het opgegeven van 250 miljoen pond en de 50 miljoen pond aan inkomsten van de verkoop van de merkrechten, zou Aston Martin dit jaar met 300 miljoen pond in de kluis begonnen zijn. Dat lijkt niet genoeg om het eerste half jaar door te komen. Want, zo meldt het FT, in 2025 en 2024 had het merk respectievelijk 321 en 313 miljoen pond nodig voor diezelfde eerste zes maanden van jaar.