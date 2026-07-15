Lucid speelt met faillissementsaanvraag, wil het merk van de beurs halen

Als je een beetje bekend bent met het Amerikaanse merk Lucid, dan weet je ongetwijfeld dat het bedrijf niet bepaald soepeltjes loopt. Het kampt al sinds de start met tegenvallende vraag, productie die niet op gang te krijgen is en aanhoudende softwareproblemen. Vorige maand kwam er een nieuwe CEO aan de top, die erg blijkbaar geen heil in ziet om het bedrijf uit de benarde positie te liften zonder op een of andere manier van de schulden af te komen.

Een veelgebruikt mechanisme om van schulden af te komen is het 'Chapter 11', iets wat in de VS net niet gelijkstaat aan een faillissement, maar ook net wat meer om handen heeft dan een reorganisatie. Belangrijk verschil: hiermee kan men onder schulden uitkomen. En daarom zou juist Lucid nu een aanvraag voor Chapter 11 gedaan hebben, zeggen anonieme bronnen.

Chapter 11-experts zijn al aan het werk

Om dit hele proces te begeleiden zou de Amerikaanse autofabrikant de hulp ingeschakeld hebben van AlixPartners, een consultancy dat bekend staat om het adviseren van het eerder genoemde Chapter 11. Op dit moment zouden de consultants vooral bezig zijn om te zien hoe ze Lucid kunnen helpen met "de uitvoering verbeteren, de bedrijfsvoering versterken en Lucid zo positioneren dat het volledige potentieel van zijn technologie, producten en innovatie kan benutten", aldus een woordvoerder van Lucid.

Nadat het bericht over een mogelijk Chapter 11-aanvraag gisteren laat naar buiten kwam, kelderde de beurskoers vrijwel direct met 50 procent. De handel in de aandelen werd daarop meerdere keren gestopt en de leiding van de automaker schoot in actie. Volgens hoofd communicatie Nick Twork van Lucid zou er niets van de geruchten waar zijn en is daar onomstotelijk bewijs voor. Daarom zou de verspreider van het nieuws ook gesommeerd zijn om per direct ermee te stoppen.

Ingrijpende maatregelen incoming

Het opmerkelijke aan het hele verhaal is dat Lucid het aanvragen van Chapter 11 wel ontkent, maar tegelijk ook bevestigd dat het de hulp heeft ingeschakeld van AlixPartners. Het geeft enerzijds aan dat het bedrijf actief probeert om uit de benarde positie te komen, maar geeft anderzijds aan dat het daarvoor bereid is heel ingrijpende maatregelen te treffen.

Zodra consultants ingehuurd worden, is het namelijk niet zo zeer een poging om met zo min mogelijk pijn het schip om te draaien. Het is eerder een manier voor de top om te kunnen zeggen: "uit dit rapport van de consultants blijkt dat een enorm ingrijpende maatregel nodig is, dus dan doen we het maar." Het is een veelgebruikte manier om de schuld van een pijnlijke ingreep voor het bedrijf (en vaak medewerkers) af te schuiven op een extern bedrijf dat daar vervolgens geen last van heeft, want dat gaat flierefluitend verder naar de volgende opdrachtgever.

PIF volledig eigenaar

Dat wil overigens niet zeggen dat een faillissement of herstructurering de enige uitkomst van dit alles kan zijn. Er zou ook nog gesproken zijn over een poging om Lucid Motors van de beurs te halen. Dat betekent dat elke aandeelhouder voor een schappelijk bod uitgekocht moet worden, en daar is veel geld voor nodig. Maar gelukkig is dat niet bepaald een probleem waar Saudi Arabië's Public Investment Fund (PIF) mee zit. Het heeft op dit moment bijna 60 procent van de aandelen in handen en zou via deze constructie voor relatief weinig volledig eigenaar kunnen worden van Lucid.

Kortom, als het geen Chapter 11 is, dan gaat het wel iets anders ingrijpends zijn. In dit geval heeft Lucid namelijk zelf eigenlijk al gezegd dat waar rook gezien wordt, ook vuur te vinden is.

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