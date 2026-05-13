Stadsbewoners zijn de l*l

Het verschil tussen stad en platteland is groter dan we denken. Niet alleen wat betreft demografische samenstelling of het stemgedrag, maar ook qua verzekeringspremies. Mag jij raden waar het het duurst is...

Ja, waar je woont maakt dus behoorlijk uit voor je autoverzekering. En meer dan je misschien denkt. Uit onderzoek van Geld.nl blijkt dat mensen in de stad tot wel 58 procent meer betalen dan iemand in een dorp een paar kilometer verderop. Dat kan behoorlijk in de papieren gaan lopen...

Het grootste gat zie je rond Den Haag. Daar betaalt iemand in de stad gemiddeld zo’n 142 euro per maand voor een autoverzekering. Rij je 14 kilometer verder naar Naaldwijk, dan zit je rond de 89 euro. Dat is dus bijna 60 procent verschil voor in principe dezelfde auto. De verklaring is vrij simpel. In steden is het drukker op de weg, dus de kans op schade ligt hoger. En over inbraken en diefstal niet te spreken. En dat zie je terug in de premie.

Gemiddeld ligt het verschil in Nederland op zo’n 27 procent, zoals je hieronder mooi kunt zien aan dit fijne stukje huisvlijt.

Zeiden we toch? In de stad is het duurder

Maar even een beetje downplayen hoor, het is niet overal zo extreem. In Groningen bijvoorbeeld is het verschil tussen stad en omliggende plaatsen een stuk kleiner. In Haren betaal je gemiddeld maar zo’n 8 procent minder dan in de stad zelf.

Opvallend is dat die verschillen vooral in de Randstad groot zijn. Daar betalen stedelingen vaak tussen de 38 en 58 procent meer dan mensen in een kleinere gemeente in de buurt. In Brabant ligt dat verschil ook nog steeds ergens tussen de 25 en 33 procent.

Verhuizen om je premie te drukken gaat natuurlijk wat ver. Maar volgens een expert zijn er wel andere manieren om te besparen. Bijvoorbeeld door je verzekering af en toe opnieuw te vergelijken. Premies veranderen namelijk regelmatig en ook je eigen situatie speelt mee. Minder rijden, schadevrije jaren erbij of een andere dekking kunnen allemaal invloed hebben op wat je betaalt. Op de juiste manier dan hè?

Dus hup, checken moet je. En van de besparing kun je weer een middagje parkeren in de grote stad!

Bofkont!