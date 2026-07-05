Start Britse GP: Antonelli verliest leiding, een crash en Hamilton krijgt straf!

De GP van Groot-Brittannië 2026 trapt met veel actie af! Nog voor de eerste bocht is aangesneden hebben we een nieuwe raceleider. Erachter vecht Max Verstappen met het mes tussen de tanden en is het nog verder naar achteren nog wat chaotischer.

Bij het doven van de lichten schieten de Ferrari’s uit de startblokken. Het blijft een lekker wapen. Voeg daar aan toe dat Antonelli met een burn-out aan de Britse GP begint. Hij kan niets anders doen dan toezien hoe zowel Leclerc als Hamilton aan hem voorbij gaan.

Max Verstappen ligt op plek 7 en moet die plaats met hand en tand verdedigen tegenover Lindblad. Het komt zelfs zo ver dat de Red Bull, de VCARB van de baan duwt. Het is de eerste ronde en het is druk dus er komt geen straf voor Verstappen verwacht ik.

Nog wat verder naar achteren gaat het helemaal los in Brooklands. Alexander Albon blokkeert bij het remmen en torpedoot in Bearman. Beide auto’s kunnen wel door, maar vallen helemaal terug.

Straf Hamilton

Later zien we dat Lewis Hamilton net voor het startsignaal al even de koppeling laat schieten. Hij heeft een kort moment van bewegen, maar het is genoeg voor een straf. Hamilton krijgt een 5-seconden penalty vanwege het bewegen voor de start, niet voor een valse start dus.

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