Dit is alles wat je moet weten over State of Health (SoH)

Wie een tweedehands auto met een verbrandingsmotor koopt, trekt de oliepijlstok eruit, luistert naar de koude start en kijkt of er geen blauwe rook uit de uitlaat komt. Maar nu tweedehandsjes met een elektromotor zo populair zijn, moet je nog een vakje toevoegen aan de checklist: het accupakket. Hoe weet je of die accu nog fris is? Het antwoord is de State of Health (SoH).

Een SoH-rapport wordt in rap tempo de belangrijkste factor bij de waardebepaling van een gebruikte EV. Maar wat is het precies, wat zegt het over je batterij en waar kun je zo'n certificaat in Nederland en België laten opmaken?

Wat is de State of Health (SoH)?

De State of Health is een percentage dat de huidige conditie van een accu uitdrukt in vergelijking met toen de auto gloednieuw uit de fabriek rolde. Een EV die net uit de fabriek komt rollen, heeft dus een SoH van 100 procent. Naarmate je de batterij op- en ontlaadt, slijt ie.

Let op: SoH is niet hetzelfde als SoC

Veel mensen halen deze twee termen door elkaar. De SoC (State of Charge) is simpelweg het batterijpercentage dat je op je dashboard ziet tijdens het rijden. De SoH kijkt naar de algehele gezondheid op de lange termijn. Een accu met een SoH van 80% kan nog steeds prima tot 100% SoC worden opgeladen, alleen zit die '100%' sneller vol en sta je dus eerder weer aan de laadpaal.

Hoe wordt de SoH gemeten?

Het bepalen van de SoH is complexer dan het aflezen van een simpel metertje. Er zijn grofweg twee manieren waarop de gezondheid van een accu wordt vastgesteld: de statische en dynamische meting. Bij de eerste meting kom je tot de gegevens via de OBD-poort (de onboard diagnostics-stekker) van de auto. De software leest vervolgens de data en het interne algoritme uit die het BMS zelf heeft verzameld. Dit duurt vaak maar vijf minuten. Het geeft een goede indicatie, maar het blijft een berekening van de auto zelf.

De dynamische test gaat wat verder, maar vraagt ook wat meer van je. Hierbij laad je de auto op tot 100 procent op, plug je het kastje in en rijdt de accu in één ruk leeg tot zo’n 10 procent. Tijdens deze rit meet het kastje de daadwerkelijke energiestroom (in kWh), de spanningsvallen onder zware belasting en de onderlinge celverschillen. Deze onbewerkte data wordt naar de servers van het testinstituut gestuurd en vergeleken met de fabrieksspecificaties.

Waarom is een SoH-rapport zo belangrijk?

Om te beginnen is het een mooi gegeven om te weten hoe het duurste onderdeel van je auto eraan toe is. Als je vervolgens je (deels) elektrische auto verkoopt, kun je dit rapport aanvoeren als bewijsmateriaal dat jouw auto net wat meer mag opleveren dan die andere auto op Marktplaats.

Daarnaast is het belangrijk voor de garantie van je accu. Fabrikanten geven vaak een lange garantie op het accupakket (meestal 8 jaar of 160.000 kilometer). Deze garantie is vrijwel altijd gekoppeld aan een minimale SoH (vaak 70%). Met een onafhankelijk SoH-rapport kun je zwart-op-wit aantonen dat je recht hebt op een nieuwe accu onder garantie.

SoH wordt verplicht, een soort van

Het duurt bij dit soort onderwerpen niet lang voordat de Euro 7-norm voorbijkomt. Zo ook nu. Vanaf 29 november 2026 gaat deze richtlijn in. Vanaf dan moeten fabrikanten ervoor zorgen dat nieuwe auto’s de State of Health continu zélf nauwkeurig bijhouden en delen met de eigenaar.

Vervolgens komt er vanaf 18 februari 2027 het Europese batterijpaspoort. Elke nieuwe EV of hybride met een accucapaciteit groter dan 2 kWh krijgt een code die je naar een website begeleid waarin de volledige levensloop van de batterij staat beschreven. Hierin vind je ook de SoH.

Voor onze Belgische lezers ligt er al wat meer vast. Er ligt daar concrete wetgeving klaar om het State of Health-certificaat vanaf 2027 verplicht te stellen bij de verkoop van een tweedehands elektrische auto (de zogenaamde 'keuring voor verkoop'). Dit moet het vertrouwen in gebruikte EV's een boost geven.

Wat staat er in een SoH-rapport?

Een goed SoH-rapport geeft je meer informatie dan alleen een simpel percentage. Het rapport toont onder andere hoe vaak de batterij in totaal volledig ontladen en weer opgeladen is, met welke oplader (AC of DC) en of er defecten zijn, zoals cellen met een lage spanning. Ook krijg je te zien wat er ongeveer van de oorspronkelijke opgegeven actieradius over is.

Waar vraag je een SoH-rapport op en wat kost het?

Je kunt voor een SoH-meting naar de merkdealer gaan, maar de markt voor onafhankelijke tests is de laatste jaren hard gegroeid. Je kunt zelfs bij Aviloo een testkit thuis laten bezorgen. Je plugt de testkast in de OBD-poort van je auto, rijdt de batterij gedeeltelijk leeg, en laadt de data automatisch uit. Dit kan zowel een statische als een dynamische testkit zijn. Voor 89 euro heb je zo’n zelftestsetje in huis. Laat je de check uitvoeren, dan betaal je 100 tot 150 euro.

In België kun je voor een State of Health-meting langs bij mobiliteitsclubs als de VAB of Touring. Zij vragen zo’n 100 tot 160 euro. Overigens wordt er wel al gewerkt aan een Europees verband om de meting een vast onderdeel te maken van de tweedehandskeuring.

Voor welk type auto kun je een SoH opvragen?

Niet elke accu is hetzelfde. Hoewel vrijwel elke auto tegenwoordig een accu heeft, verschilt de noodzaak en de mogelijkheid van een SoH-rapport sterk per type aandrijving. Voor een volledig elektrische auto is het natuurlijk cruciaal. Hetzelfde geldt voor de elektische auto’s met een verbrandingsmotor als generator, de zogenaamd EV’s met range extender of EREV. De auto rijdt altijd elektrisch, dus de accustatus is net zo belangrijk als bij een normale EV.

Ook voor PHEV-rijders komt het erg van pas. Zoals recent onderzoek aantoont, degraderen PHEV-accu's door hun intensieve gebruik vaak nog sneller en onvoorspelbaarder dan EV-accu's.

Bij een gewone hybride auto (Full Hybrid) kan het ook, maar is het wat minder relevant. De accu’s zijn vaak niet veel groter dan 1 of 2 kWh, terwijl die van een EV over de 100-kWh kan zijn. De dealer kan het hybridesysteem testen, maar de impact op de restwaarde is kleiner dan bij een EV. Bij benzineauto’s met een 48- (mild-hybride) of 12-volt accu is het niet nodig. De accu’s is er bij een mild-hybride puur als hulpmiddel om wat gaten te vullen (starten, wegrijden, terugschakelen en ga zo maar door). Bij de traditionele 12V-accu is het ook de moeite niet waard. Een doorsnee garage kan met een accutester binnen een paar seconden zien of de startaccu nog genoeg piekspanning levert. Als dat niet zo is, laat je de accu vervangen voor een paar tientjes.