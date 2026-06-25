"Stationwagons zijn de moeite niet meer waard"

Stationwagons zijn cool. Goed, dat is een mening, maar wel eentje die door vele autoliefhebbers wordt gedeeld. Niet alleen hoe ze eruit zien, maar ook de ruimtepropositie. Ruimte voor vijf en een lel van een kofferbak, dat is nou eenmaal handig. Zelfs als je alleen woont en de ruimte lang niet altijd nodig hebt. Wij als Nederlanders houden nog wel van een stationwagon, Duitsers en Scandinaviërs ook nog wel. De rest van de wereld is er een beetje klaar mee, zo bemerkt Hyundai.

Het Koreaanse merk is nooit echt koning-SW geweest, dus zo verrassend is de uitspraak niet. Er was in een ver verleden een Pony SW en wie kent de Lantra SW nog? En de i40 SW staat wellicht ook niet meer helemaal helder op je netvlies, want dat was maar betrekkelijk succesvol. Pas vanaf de i30 CW werd het een succes, tot het punt dat de inmiddels derde generatie i30 er nog steeds als stationwagon is. Met de i30 op zijn laatste benen zien we een opvolger van die auto nog wel tegemoet, maar waarschijnlijk niet als stationwagon.

Hyundai: stationwagon is passé

Dat laat de Europese baas van Hyundai, Xavier Martinet, weten aan AutoExpress. De redenen kan je raden. Hyundai moet zo'n auto ontwikkelen voor de maximale winst, wat je behaalt door te kijken op wat scoort in grote markten zoals China en de VS. Die landen zijn klaar met de stationwagon, zo blijkt uit alles. Beide markten zien de SUV meer zitten, met in China voor middelgrote auto's veel meer nadruk op sedans. Daarmee is zo'n station er dus enkel voor Europa.

Te weinig marge

Volgens Martinet is zelfs voor Europa de use case lastig. Stationwagons van Hyundai, met name de i30, scoren volgens hem vooral als vlootauto's voor bedrijven. Die kiezen de kaalste en goedkoopste versies waar de minste marge op wordt gepakt. Vergeleken met gelijkwaardige SUV's focust Hyundai zich liever op die laatste, daar zijn de marges veel groter.

Afnemende markt

Ook al voelt het als Europeanen zijnde alsof het niet zo hard gaat, toch is het aanbod stationwagons flink gekrompen. Veel merken bieden ze niet meer aan, ook ten faveure van SUV's. Merken als Peugeot, Opel en Volkswagen doen het nog wel, Volkswagen de Passat zelfs enkel als Variant. Audi, BMW en Mercedes geloven er ook nog in, maar dan wel vooral op Europa gericht. Volvo wist zich nogal wat op de hals te halen toen ze wilden stoppen met de V60 en V90 in bepaalde markten, maar alsnog is er geen opvolger voor de V90 en of er een nieuwe V60 komt moet ook maar blijken. De Zweden hebben meermaals aangegeven dat een stationwagon-loze toekomst realistisch is. Als je dat zou vertellen aan iemand in de hoogtijdagen van de 850, 760 en 240 hadden ze je vierkant uitgelachen (pun not intended).

Bij Hyundai is het dus geen schokkende realiteit, maar het lijkt erop dat meer merken kampen met een moeilijke use case voor de stationwagon. Er zijn nog niet bijster veel EV-stationwagons en de vraag is in hoeverre dit aanbod gaat groeien.