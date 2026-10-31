Hierom overwegen steeds meer EV-rijders een hybride als volgende auto

Uit alle verkoopcijfers blijkt dat we massaal de elektrische auto in gejaagd worden. Zijn het geen subsidies of andere pijnlijkere overheidsplannen die ervoor zorgen dat de benzineauto niet meer aantrekkelijk is, dan is het wel de torenhoge benzineprijs. Maar toch is elektrisch rijden niet zaligmakend, zegt een groeiend aantal EV-rijders die wil overstappen naar een hybride auto.

Gezien de hybride vierwielers de laatste tijd steeds een beetje minder populair zijn geworden, en vermoedelijk in de toekomst (vooral financieel) er niet aantrekkelijker op worden, zou je zeggen dat dit type aandrijflijn hetzelfde pad bewandeld als de diesel. Opmerkelijk genoeg is dat ook juist wat een groeiend aantal EV-rijders zo aantrekkelijk vindt, blijkt uit onderzoek van SBD Automotive.

Laden is niet overal even makkelijk

De twee grote nadelen van elektrisch rijden zijn namelijk het laden en de actieradius. Dat eerste kan nogal lang duren en lastig beschikbaar zijn. Laadpalen zijn met regelmaat stuk of bezet tijdens spitsuren, wat de nodige frustraties oplevert. Dat laatste is vooral een probleem als je dagelijks veel rijdt en veel op de snelwegen zit. Het is dus niet gek dat de voordelen van een diesel weer boven komen drijven: een korte tankbeurt en een grote actieradius. Precies de dingen die de benzinemotor met elektrische hulp, of andersom, ook biedt. En dat heeft de nodige aantrekkingskracht in een wereld waar laden steeds minder makkelijk wordt.

De onderzoekers van SBD vonden namelijk dat 28 procent van de EV-rijders wereldwijd toch kijkt naar een PHEV, HEV of EREV voor hun volgende voertuig. Dat was vorig jaar nog 25 procent. Het gaat voornamelijk om mensen in landen waar laden niet zo makkelijk gaat als in Nederland. Daar wordt de hybride als goed alternatief gezien. Het gevoel ontbreekt namelijk dat de laadinfrastructuur op termijn veel beter zal worden en dat laden dus onder aan de streep steeds lastiger zal worden, door het toenemende aantal EV's op de weg.

Vertrouwen is belangrijk

Toch blijft het overgrote deel van de EV-rijders bij hun elektrische auto. Ook de volgende wordt weer een volledig elektrische. Toch stelt SBD dat er iets met de vinding gedaan moet worden. De overstap naar EV's hangt namelijk niet alleen aan de verbeteringen die gedaan worden aan EV's en laadinfrastructuur, maar ook aan het vertrouwen van mensen daarin.

"Wanneer eigenaren van elektrische auto’s hybride auto’s gaan overwegen als hun volgende auto, moeten we begrijpen waarom elektrische auto’s niet aan al hun mobiliteitsbehoeften voldoen", zegt Robert Fisher, senior consulting manager bij SBD Automotive. De markt voor elektrische auto’s komt in een stroomversnelling wanneer de oplaadinfrastructuur, de acceptatie van elektrische auto’s en de ervaring als eigenaar zich parallel ontwikkelen."

Tegelijk wordt uit het onderzoek ook weer duidelijk dat geld de belangrijkste motivator is om EV te gaan rijden. Ruwweg 70 procent van de ondervraagden geeft aan naar een elektrische auto te willen overtappen door de hoge brandstofprijzen.

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