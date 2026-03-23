Steeds meer mensen in opstand tegen hoge prijzen

Dat het allemaal flink duurder wordt in ons land hoeven we niemand uit te leggen toch? Kijk alleen maar naar de prijzen langs de weg voor een litertje peut. Horen en zien vergaan je. Steeds meer mensen zijn het niet alleen zat, maar ondernemen ook actie.

Die gaan of in België of Duitsland tanken en nemen een paar jerrycans mee, óf gebruiken eigen stroom om hun auto op te laden. Komen die zonnepanelen toch nog eens van pas... En het 'volgooien' van je eigen auto is logisch ook, want waarom zou je die stroom terugleveren voor een paar cent als je er ook gewoon zelf mee kunt rijden?

Steeds meer elektrische rijders proberen daarom hun auto direct op zonnestroom te laden. Dat gebeurt op momenten dat de panelen volop stroom leveren. In plaats van dat overschot terug het net op te sturen, gaat het meteen de auto in. Dat wordt vaak “laden op de zon” genoemd.

Laden op de zon is gratis

Dat steeds meer mensen dit doen heeft niet alleen met de hoge prijs aan de pomp of de snellader te maken, ook de regels omtrent het gebruik van zonnepanelen veranderen. Ten nadele van de consument, vanzelfsprekend. De salderingsregeling wordt afgebouwd, terugleververgoedingen zijn lager en soms betaal je zelfs om stroom terug te leveren. Dan wordt het ineens een stuk interessanter om die stroom zelf te gebruiken.

Maar hoe doe je dat dan? Nou, daar komen slimme laadpalen om de hoek kijken. Die kunnen het laadvermogen aanpassen aan wat je zonnepanelen op dat moment leveren. Dus als er veel zon is, laadt de auto sneller. Is er minder opbrengst, dan zakt het laadvermogen mee. Dat gebeurt continu, zodat je zoveel mogelijk eigen stroom gebruikt.

Een bijkomend effect is dat je minder afhankelijk bent van het elektriciteitsnet. Je haalt minder stroom van het net en levert ook minder terug. Dat kan helpen om pieken op het net te verminderen, waar ze al tijden middels een infantiel rijmpje op radio en tv voor oproepen.

En eigenlijk gebruik je je auto dan ook een beetje als batterij. Overdag laad je hem vol met zonnestroom, en later gebruik je die energie om te rijden. Zo blijft die stroom gewoon in je eigen systeem, in plaats van dat hij het net op en af gaat.

En zo zie je maar weer, al is de situatie nog zo bar en boos, de Nederlander verzint altijd wel iets om eruit te komen.