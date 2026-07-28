Nederlanders vallen massaal voor Chinese EV's

Tien jaar geleden was een Chinese auto vooral iets waar je grappen over maakte. Inmiddels is de kans groot dat je buurman in een BYD, MG of NIO komt aanrijden. En ja, die kans wordt alleen maar groter.

China is allang geen B-merk meer

Uit onderzoek van leasemaatschappij Ayvens blijkt dat 36 procent van de Nederlanders het leasen van een Chinese elektrische auto wel ziet zitten. Dat is ondertussen de grootste groep. Nog eens 32 procent twijfelt en 32 procent moet er voorlopig helemaal niets van hebben.

Dat betekent dat Nederlanders daarmee een stuk positiever zijn dan veel van onze buren. In België staat namelijk slechts 26 procent open voor een Chinese EV, in Frankrijk 27 procent en in Zweden 30 procent. Duitsers blijven het meest wantrouwig; daar zegt 43 procent juist geen Chinese stekkerauto te willen. Jarenlang werd "Made in China" vooral geassocieerd met goedkope en ietwat lelijkere kopieën, maar inmiddels lijkt de gemiddelde automobilist er toch anders over te denken.

Ze zijn goedkoop... en stiekem ook best goed

Waarom kijken steeds meer mensen naar een Chinees merk? Nou, ze bieden gewoon veel auto voor relatief weinig geld. Daarnaast hebben veel Chinese fabrikanten op EV-gebied inmiddels een flinke voorsprong opgebouwd waar de traditionele merken liever niet te lang over nadenken.

Vooral jongere automobilisten lijken gevoelig voor de auto's. Bij Generatie Y staat bijna de helft (46 procent) wel open voor een Chinese EV. Ook mensen die al elektrisch rijden, blijken veel sneller bereid om een BYD of NIO op het verlanglijstje te zetten.

Dit is nog maar het begin

Ook de verkoopcijfers laten zien welke kant het op gaat. Volgens Dataforce verkochten Chinese merken in juni gewoon ruim 150.000 auto's in Europa, een stijging van maar liefst 118 procent ten opzichte van een jaartje eerder. Daarmee pakten ze hun grootste marktaandeel ooit.

Natuurlijk betekent dat niet dat morgen iedereen zijn Volkswagen of BMW in gaat ruilen voor een BYD of een andere Chinese rakker. Maar de tijd dat Chinese auto's automatisch werden weggezet als goedkope alternatieven? Die lijkt dus echt voorbij. En dat zullen ze in Wolfsburg, München en Stuttgart ongetwijfeld met samengeknepen billen volgen.

Staan jullie open voor een Chinese EV? Laat het me weten in de comments.

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