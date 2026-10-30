Stellantis gaat bijna alle EV's uitrusten met goedkoopste accutechnologie

Een van de problemen die er nog steeds geldt bij de productie en verkoop van volledig elektrische auto's, is dat ze lastig winstgevend te maken zijn. Dat komt mede doordat accupakketten nog steeds erg duur zijn. Maar als je bereid bent om een beetje water bij de wijn te doen, dan hoeft dat niet altijd het geval te zijn, zo hebben ze bij Stellantis uitgevonden.

'Wat als, stel je voor, wat als we nu eens bijna alle auto's met goedkopere (minder goed presterende en zwaardere) accu's uitvoeren? Dan kunnen we ze goedkoper in de markt zetten en er daardoor meer verkopen! Goed idee, toch?' Zo vermoeden we dat topman Antonio Filosa van Stellantis zijn oplossing voor de duurdere EV's van zijn concern heeft voorgesteld. Waarna de hele top de verdunde wijn schonk, proostte op het geweldige plan en het werk voor de dag neerlegde.

LFP boven NMC

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers liet Filosa vallen dat er een belangrijke koerswijziging zit aan te komen. Waar de goedkopere LFP-accu's voorheen enkel gebruikt werden in de instapmodellen van de merken die onder het moederbedrijf vallen, is het plan dat ze nu gebruikt gaan worden in de duurdere modellen. Hij wist te vertellen dat vanaf volgend jaar 'heel veel modellen' hun NMC-accu's zullen inwisselen voor de ijzerbatterijen.

Vanzelfsprekend sprak de topman niet over de nadelen die er aan de LFP-batterij kleven. Naast de kostenbesparing zal er ook iets ingeleverd moeten worden op actieradius. De ijzerbatterij namelijk simpelweg zwaarder en groter dan een NMC-accu met hetzelfde laadvermogen. Aan de andere kant betekent het overstappen op LFP tegenwoordig niet per definitie meer dat ook de laadsnelheid daaronder te lijden heeft. De ontwikkelingen zijn op dat gebied erg ver gevorderd.

Misschien wel beter?

In dagelijks gebruikt heeft de LFP-batterij wellicht een enorm voordeel, vooral bij auto's met een wat kleinere actieradius: hij kan namelijk probleemloos volledig op- en ontladen worden. In tegenstelling tot een NMC-cel vindt een LFP-cel het geen enkel probleem om helemaal opgeladen te zijn. Dat betekent dat accuslijtage minder snel optreed en minder heftig is bij veel laadcycli. Ook zal hij niet zo snel last hebben van wat men 'thermal runaway' noemt. Makkelijk gezegd: hij zal niet zo snel in de fik vliegen als er ergens schade in of aan het accupakket ontstaat.

Kortom, misschien is het helemaal niet zo'n slecht idee van Stellantis om deze strategie in te zetten. Volkswagen gaat immers hetzelfde doen...

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