Stellantis gaat nóg een Chinees merk aan de man brengen in Europa

Chinese merken vormen een grote bedreiging voor de Europese auto-industrie, zo wordt al jaren geroepen, maar intussen werkt Stellantis gewoon vrolijk mee. Ze verkopen namelijk het Chinese merk Leapmotor in Europa. En nu gaan ze nóg een Chinees merk aan de man brengen.

Stellantis kondigt namelijk aan dat ze een joint venture willen vormen met Dongfeng. Dit staatsbedrijf bestaat al sinds 1957 en is een van de grote spelers in China. Dongfeng is op dit moment ook al actief in Europa: ze verkopen onder eigen vlag de Dongfeng Box en hebben ook het merk Voyah hier gelanceerd.

Voyah's verkopen

Voyah komt niet echt van de grond. Ze zijn al sinds 2024 actief in Nederland, maar hebben in die tijd nog geen 100 auto’s weten te slijten. Stellantis wil echter graag een handje helpen. Net als bij Leapmotor willen ze de verkoop en distributie op zich nemen. Het plan is dat de Dongfengs zelfs in Europa geproduceerd worden, in de historische Citroën-fabriek in Rennes. Daar rolden ooit de BX en de GS van de band, en momenteel de C5 Aircross.

De samenwerking tussen Stellantis en Dongfeng is overigens niet nieuw. Integendeel, de twee partijen gaan way back. Of nou ja, Citroën dan. Zij hebben al sinds 1992 een joint venture met Dongfeng, waar in 2002 ook Peugeot bij aansloot. Vanaf volgend jaar gaat dit samenwerkingsverband ook Peugeots en Jeeps bouwen in Wuhan (waar kennen we die naam ook alweer van…?).

Nog niet in kannen en kruiken

Die laatste deal is al in kannen en kruiken, de Europese joint venture nog niet. Er is alleen een intentieverklaring getekend, maar dan weten jullie bij deze alvast wat de plannen zijn. Laat in de reacties maar weten wat jullie er van vinden? Is het gewoon slim van Stellantis om de samenwerking te zoeken met de Chinezen? Of is dit heulen met de vijand?