Stellantis verkeert nog steeds in zwaar weer. Het moederbedrijf van onder andere Fiat, Peugeot en Opel legt de productie van auto's in verschillende Europese fabrieken tijdelijk stil. De reden laat zich raden.

Het concern boven tal van automerken grijpt in vanwege tegenvallende marktomstandigheden en hoge kosten. De fabrikant geeft ook de concurrentie van andere (met name Chinese) merken, torenhoge energiekosten en een zwakke vraag naar bepaalde modellen als redenen op. Door de productie te pauzeren hoopt Stellantis wat geld te besparen en de voorraad op orde te krijgen. Dit trucje heeft Stellantis al eens eerder toegepast.

Welke fabrieken en modellen stoppen tijdelijk?

De productiestops treffen twee grote locaties in Frankrijk: de fabriek in Mulhouse en Rennes. De eerste sluit enkele dagen in december en gaat daarna definitief dicht van 23 december tot en met 11 januari. Een lekker lange Kerstvakantie voor de fabrieksmedewerkers dus. Daarnaast schrapt de fabriek vanaf januari de nachtploeg, waardoor de dagelijkse output daalt van 1.050 naar 850 auto's en honderden tijdelijke banen verdwijnen.

Hetzelfde gebeurt ongeveer in Rennes. Daar ligt de productie stil vanaf de avond van 18 december tot en met 5 januari, met een mogelijke verlenging van de stop in het vooruitzicht. Doordat deze twee fabrieken even stof gaan happen, worden drie modellen geraakt. Het gaat om de Peugeot 308, 3008 en 5008 in Mulhouse. In Rennes wordt de Citroën C5 Aircross en aan het einde dit jaar dus even niet meer.

Stellantis reageert

Binnen de top van het autoconcern is de zorg groot. Emanuele Cappellano, Europa-topman van Stellantis, benadrukte tijdens een bijeenkomst in Italië dat de omstandigheden heel zwaar zijn voor het bedrijf. Hij wees daarbij op de gigantische stijging van de energiekosten in de Europese fabrieken, de dure overgang naar elektrificatie en de moordende concurrentie van geïmporteerde auto's. Volgens Cappellano is het onder deze omstandigheden "een dagelijkse uitdaging" om de fabrieksproductie draaiende en rendabel te houden. Het is ook geen gemakkelijke opgave, een boel Europese merken financieel gezocht houden. Vraag dat maar aan Volkswagen.