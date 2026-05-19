Stellantis kondigt baanbrekende goedkope EV voor Europa aan

De stadsauto wordt al jarenlang met uitsterven bedreigd. Stellantis bedient dit segment alleen nog met de dure Fiat 500 en de stokoude Fiat Pand(in)a. Het concern kondigt nu echter een interessante nieuwe reeks modellen aan. Ze noemen het zelfs ‘baanbrekend’.

Stellantis kondigt vandaag het ‘E-Car project’ aan. De E staat voor – je raadt het al – Electric, maar óók voor European, Emotion en Environmental Friendliness. Deze auto wordt volledig gebouwd voor en door Europa. Nu zijn er best wel veel Stellantis-producten die specifiek voor Europa zijn, maar bij deze auto wordt het nog eens extra benadrukt.

A-segmenter

Stellantis zegt nog niet expliciet dat het om een A-segmenter gaat, maar dat kunnen we wel uit het verhaal opmaken. Ze hebben het namelijk over het krimpen van het segment van de kleine en betaalbare auto’s. Ook is de auto vooral bedoeld voor de stad. Het moet dus wel een A-segmenter worden.

We hebben het wel de hele tijd over “de auto”, maar het gaat uiteraard om meerdere modellen van meerdere merken. Welke merken allemaal aansluiten weten we nog niet, maar we gokken Citroën, Peugeot, Opel en Fiat. Die hebben namelijk een verleden met het A-segment. De Fiat Panda wordt nog steeds gebouwd, maar zoals we al zeiden: die kan ook wel een opvolger gebruiken. En nee, de Grande Panda is niet de opvolger van de Panda, want dat is een B-segmenter.

Wanneer komt ‘ie?

Stellantis laat er geen gras over groeien, want in 2028 moet de eerste E-Car al van de band rollen. Dat zal gebeuren in de Pomigliano-fabriek in Italië, waar momenteel de Alfa Romeo Tonale en de Fiat Panda gebouwd worden. Wij zeggen: kom maar door. Goedkoop en Europees kunnen we alleen maar toejuichen.

Foto: Peugeot Polygon Concept (ter illustratie)