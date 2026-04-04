Stellantis-merk wil back-to-basics: ‘’Heb je wel een radio nodig?’’

Instapmodellen vormen een belangrijke basis voor automerken. Ze bieden misschien niet alles wat je hoopt, maar tonen wel de minimale prijs van een auto. Wat je allemaal van de auto sloopt om hem goedkoper te maken, dat is aan de fabrikant. Tesla heeft bijvoorbeeld de nieuwe Model 3 en Model Y uitgebreid uitgekleed, maar ook Dodge ziet zo’n strategie wel zitten.

Het Amerikaanse Stellantis-merk doet weinig zaken die in de nieuwe registraties van de BOVAG komen. Het merk heeft niet eens een eigen kopje in het nieuwverkoopoverzicht. Dodge moet het hier voornamelijk hebben van de RAM pick-ups. In eigen land is dat wel anders. Daar verkoopt Dodge vooral de Durango, maar ook de Charger (vooral die met een verbrandingsmotor), Hornet en Challenger worden verkocht aan Amerikanen. Ook die Amerikanen lusten wel een basale uitvoering. Vandaar dat Dodge-baas Matt McAlear manieren probeert te vinden om zijn auto’s wat betaalbaarder te maken.

Terug naar de basis

McAlear vertelt aan The Drive : ‘’Ik denk dat we vooral de industrie moeten uitdagen om na te denken over wat er van een instapmodel auto wordt verwacht. En ik bedoel daarmee niet 'goedkoop' of 'minder', maar back-to-basics.’’

Als voorbeeld noemt hij het gebruik van analoge meters in plaats van displays, maar McAlear wil ook nog wel wat verder gaan. ‘’Heb je een radio nodig? Heb je alleen speakers die je via Bluetooth kunt aansluiten?’’, vraagt McAlear zich af. Op zich geen gekke gedachte: je sloopt de radio eruit en laat mensen lekker Carplayen. Desnoods streamen ze het radioverslag vanaf de telefoon naar de autospeakers.