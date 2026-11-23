De Peugeot 9X8 zou in 2027 met een vernieuwde versie aan de start van de 24 uur van Le Mans verschijnen. Maar mogelijk komt het niet zover. Stellantis zou de stekker willen trekken uit zijn Europese raceactiviteiten. Plannen van Peugeot voor het World Endurance Championship zullen mogelijk sneuvelen, maar ook de raceprogramma’s van Citroën, Opel en Lancia.

Het nieuws komt van de Franse krant Le Figaro , die zich baseert op bronnen binnen het concern. Stellantis heeft bevestigd dat er vandaag overleg is met vertegenwoordigers van de medewerkers van Stellantis Motorsport. Het concern heeft de berichtgeving over een volledige stopzetting niet bevestigd. Voorlopig gaat het dus om een plan dat volgens media wordt besproken, geen officieel aangekondigde terugtrekking.

Stellantis actief in WEC, Formule E, rally

Stellantis Motorsport bundelt sinds 2021 de raceactiviteiten van het concern. Daar vallen onder meer Peugeots deelname aan het WEC, de elektrische raceprogramma’s van Citroën en Opel en de rallyactiviteiten van Lancia onder. Ook klantenracerij maakt deel uit van de afdeling. Volgens de berichtgeving werken er ongeveer 300 mensen bij de motorsporttak. Minder dan 220 zouden een vast contract hebben. Een stop kan dus gevolgen hebben voor werkgelegenheid én voor teams die nauw met de afdeling samenwerken.

Voor Peugeot zou het een nieuwe breuk met Le Mans betekenen. De 9X8 keerde in 2022 terug in de Hypercar-klasse, maar wacht nog op een overwinning. Ondertussen werkte het merk aan een update voor 2027. Het programma heeft dus nog geen sportief slotakkoord kunnen vieren, en de aangekondigde plannen zouden nu al kunnen verdwijnen.

Citroën is actief in de Formule E en Opel stond op het punt zich bij het kampioenschap aan te sluiten. Lancia keerde dit jaar terug in de rallysport en boekte volgens de aangeleverde informatie successen in WRC2. Een eventuele exit zou daarmee zowel gevestigde programma’s als nieuwe ambities raken.

Bezuinigen

Er staat grote financiële druk op Stellantis. Topman Antonio Filosa wil fors besparen en het concern legt de nadruk op merken en activiteiten die naar verwachting het meeste rendement opleveren. Motorsport kost veel geld en levert niet automatisch extra autoverkoop op.

Het is vooral een hele leuke hobby. De geschiedenis heeft vaker laten zien dat autofabrikanten terugkrabbelen als er bezuinigd moet worden. Ook de grote merken doen dan soms een stapje terug. Denk aan Porsche, de Duitsers hebben ook afscheid genomen van Le Mans.

Het is jammer, want autosport en straatauto’s zijn al decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch is het begrijpelijk dat als er bezuinigd moet worden er eerst naar dit soort ‘hobby’s’ gekeken wordt. Ook al doet dat pijn.