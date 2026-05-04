Stellantis roept auto’s terug: noodrem ziet niks

Moderne auto’s zitten vol slimme systemen die voor je meedenken. Hartstikke handig, want ze grijpen in voordat jij überhaupt doorhebt dat het misgaat. Maar dat werkt alleen als ze je ook vertellen wanneer ze het even niet zo goed meer weten. En laat dat nou precies zijn waar deze terugroepactie om gaat.

Auto zegt niks (maar had dat wel moeten doen)

Stellantis heeft een terugroepactie lopen en die is typisch zo’n gevalletje “technisch klein, praktisch best belangrijk”. Wereldwijd gaat het om 79.371 auto’s, maar in Nederland gelukkig maar zo'n 1.829. Het probleem zit hem in het automatische noodremsysteem. Of eigenlijk: in de communicatie daarvan. Als de camera voorin geblokkeerd is, denk: regen, vuil of gewoon een lekkere Nederlandse herfst ,zou je iets van een waarschuwing moeten krijgen. Alleen gebeurt dat dus niet.

Je denkt dat alles werkt… maar dat doet het niet

Gevolg: het systeem schakelt stilletjes over naar een soort halve kracht. Het werkt nog wel, maar minder goed. En jij hebt geen idee dat dat gebeurt. Dat is een beetje alsof je ABS het ineens “op gevoel” gaat doen. Volgens de RDW is het risico gemiddeld, dus je zal gewoon rustig door kunnen rijden.

Even updaten en door

Gelukkig geen drama onder de motorkap. Geen bouten die loszitten, geen onderdelen die eruit vliegen. Gewoon een software-update. Eigenaren krijgen een brief en mogen even langs de dealer. Daar wordt het systeem geüpdatet zodat alles weer netjes werkt.

De lijst met winnaars:



Citroen C5 X

DS 4

Opel Astra

Peugeot 3008

Peugeot 308

Peugeot 408

Peugeot 5008

Kortom: je auto remt nog wel, maar misschien net iets minder enthousiast dan je dacht. En dat wil je liever niet pas ontdekken als het echt nodig is. Dus krijg je een brief? Gewoon even gaan. Duurt korter dan een gemiddelde tankbeurt.