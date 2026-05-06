Stellantis roept 300.000+ auto's terug, ook Nederlanders geraakt

Normaal gesproken krijg je bij elke scheet wel een irritante melding in je dashboard. Echter blijft het deze keer opvallend stil in verschillende voertuigen van Citroën, DS, Fiat, Opel en Peugeot. En laat dat nou precies het probleem zijn waar duizenden auto’s voor terug moeten naar de dealer.

Lampje doet… niks

De boosdoener zit hem in de rijstrookassistentie. Normaal gesproken krijg je een waarschuwing als de camera aan de voorkant geblokkeerd is door vuil of andere troep. Maar bij deze modellen? Niks, nada, noppes. Het waarschuwingslampje van de Lane Keep Assist blijft gewoon uit. Geen melding dus dat de functie niet werkt.

Dat is opvallend, want er loopt ook een andere terugroepactie van Stellantis waarbij de camera niet zo lekker aangeeft dat hij vies is en vervolgens rare dingen kan doen met de noodremfunctie.

Een serieus aantal

Je zou denken: ach, een lampje. Maar dat lampje is precies wat jou vertelt dat een belangrijk veiligheidssysteem tijdelijk niet beschikbaar is. Zonder die melding vertrouw je mogelijk op iets dat eigenlijk gewoon niet werkt. De RDW bestempelt het risico dan ook als “gemiddeld”, met als mogelijk gevolg een verhoogde kans op een ongeval. Simpel gezegd: geen reden voor paniek, maar let wel een beetje op.

De omvang van deze terugroepactie is absoluut niet mis. Wereldwijd gaat het namelijk om maar liefst 336.630 auto’s. De verwachting is dat er ook Nederlandse auto's worden getroffen. De RDW geeft een indicatie van 5.423 Nederlandse auto's met dit probleem. Vanaf 8 mei kunnen de eigenaren een berichtje verwachten. Dan mag je dus gezellig een afspraak gaan maken.

Welke modellen?

Het probleem speelt bij een hele rits modellen binnen het Stellantis-gamma, waaronder:

Citroën Berlingo

DS 3 Crossback

Fiat Doblò

Opel Combo

Opel Corsa

Peugeot 2008

Peugeot 208

Peugeot Partner

Peugeot Rifter

Kortom: van bestelbus tot hatchback, het zit overal een beetje. Gelukkig voor alle getroffen automobilisten is de fix vrij makkelijk. Geen gesleutel, geen halve auto uit elkaar. De dealer geeft de carrosserieregelmodule simpelweg een software-update en daarmee is het probleem opgelost. Waarschijnlijk ben je sneller klaar dan je koffie op is.