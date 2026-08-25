Stellantis veilt twee monsters: eentje met 900 pk en eentje met een V10

Bij Stellantis denk je niet aan auto’s met 900 pk en ook niet aan auto’s met een V10. Toch zijn dat precies de auto’s die ze nu in de aanbieding hebben.

Het gaat om twee one-offs, die als een setje geveild worden. De eerste is de nieuwe Rumble Bee, die in mei onthuld werd. Met deze auto maakt de HEMI V8 een comeback, en hoe. Het topmodel van de Ram heeft maar liefst 787 pk af fabriek.

Eerste Rumble Bee

Zoals gebruikelijk in de VS, wordt het eerste exemplaar geveild. En deze auto is niet alleen bijzonder vanwege het chassisnummer. Ram heeft er een one-off van gemaakt, die nóg meer vermogen levert dan de standaard Rumble Bee. De exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar je kan rekenen op meer dan 900 pk, dankzij een 3,0 liter supercharger.

Deze überdikke Ram krijgt ook een speciale rood-zwarte livery. Verder is de Rumble Bee SRT van zichzelf al een brute verschijning. Deze pick-up is breed en laag, met een dikke hood scoop en zelfs een spoiler. Kortom: een monster.

Ram SRT-10

Dat is nog niet alles: een Ram SRT-10 is ook onderdeel van de deal. Over dikke pick-ups gesproken… In 2005 was dit de snelste pick-up ter wereld, met zijn 8,3 liter V10 uit de Dodge Viper. Deze levert 500 pk, zonder enige hulp van een turbo of een supercharger.

Net als de Rumble Bee is deze SRT-10 niet helemaal standaard. We zien enorme wielkasten, een splitter waar je u tegen zegt en een geel-zwarte livery. Op de zijkant wordt op subtiele wijze (kuch) aangegeven dat deze auto ‘Viper powered’ is.

Voor onze Europese smaak is dit misschien allemaal een beetje te veel van het goede, maar de Amerikanen zullen er vast warm voor lopen. De veiling is overigens voor het goede doel, dus reken maar dat dit duo een godsvermogen gaat opbrengen.

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