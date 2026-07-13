Stellantis heeft het lek boven dankzij de V8 en China!

Terwijl de Europese beleidsmakers het liefst vandaag nog elke vorm van interne verbranding in de ban doen, bewijzen de nieuwste verkoopcijfers van Stellantis dat ze in Amerika lang niet klaar zijn met de benzinemotor. Stellantis noteert aan de andere kant van de grote plas een plus van maar liefst 38 procent in het afgelopen kwartaal. De reden? Onder andere de Hemi V8!

Stellantis schrijft: “De meeste groei werd gedreven door nieuwe of vernieuwde producten en aandrijflijnvarianten, waaronder de Ram 1500 HEMI V8 .” Ook de nieuwe Grand Wagoneer , Grand Cherokee en (ja echt) Chrysler Pacifica helpen mee. Nog een goed voorbeeld: de Dodge Charger Sixpack met zes-in-lijn verkoopt lekker. Dat kon niet gezegd worden over zijn elektrische voorganger.

Hoe gaat het in Europa?

In ons continent krijgen onze beleidsmakers dan wel weer gelijk als je alleen naar de Q2-verkopen van Stellantis kijkt. Volgens het concern waren de EV’s “de belangrijkste drijfveer” voor een verkoopplus van 5 procent ten opzichte van Q2 2025. Er was wat meer interesse voor modellen op het Smart Car-platform zoals de Citroën C3 , Opel Frontera en Fiat Grande Panda . Oudere modellen lieten het echter afweten. De verkopen van de Jeep Avenger , Fiat 600 , Opel Mokka en Peugeot 2008 daalden met 28.000 stuks. Oei.

Hoe vult Stellantis dit gat? Simpel: Leapmotor. Het Chinese partnermerk ging van ongeveer 8.000 registraties naar 33.000 verkopen. Het succes zit vooral bij het T03-hatchbackje en B10-SUV . En dan moet de B05 als Golf-concurrent van 26k nu pas echt komen.

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