Stellantis viert verkoopcijfers Q1: hoe zit dat in Nederland?

Autoconcern Stellantis met merken als Alfa Romeo, Fiat, Opel en Peugeot heeft vandaag de verkoopcijfers van het eerste kwartaal van 2026 bekendgemaakt. Tenminste, de verkopen in heel Europa. Daarom duikt Autoblog in de Nederlandse verkoopcijfers. Zijn die nummertjes ook reden tot een feestje bij Stellantis?

In de eerste drie maanden van het nieuwe jaar wist Stellantis in Europa 5 procent meer auto’s te verkopen dan in dezelfde periode in 2025. Er werden maar liefst 696.676 nieuwe auto’s geregistreerd. Daarmee heeft Stellantis een marktaandeel in Europa van 17,5 procent (0,21 procent meer dan vorig jaar). De grootste stijgingen zaten bij Fiat (+25,4 procent) en Lancia (+15,7 procent), maar ook Citroën (+12,3 procent) en Opel (+10,5 procent) deden het goed.

Stellantis in Nederland

Zijn er zulke klikkende cijfers te melden in Nederland? Lang verhaal: niet helemaal. Laten we beginnen met het goede nieuws. Leapmotor komt bijvoorbeeld een beetje van de grond. De Nederlandse registraties stegen van 104 auto’s naar 657 Leapmotors. Ook de Fiat-dealers verrichtten beter werk dan in 2025 net als de verkopers van Abarth, DS en Jeep.

De rest van de Stellantis-merken zag de verkoopaantallen teruglopen in Q1 ten opzichte van een jaar eerder. Zo ging Citroën van 2.038 naar 1.790 registraties. Ook het best presterende Stellantis-merk in Nederland ging terug uit. Peugeot haalde in Q1 van 2025 nog 4.349 verkopen. Dit jaar zijn dat er 3.763. Daarmee is Peugeot nog steeds de verkoopwinnaar bij Stellantis.

Onderaan de streep levert Q1 van dit jaar Stellantis precies 10.413 verkopen op. Dat zijn er nipt minder dan in het eerste kwartaal van 2025. Toen zette het concern 10.512 weg in Nederland, grotendeels dus door Peugeot. Kortom, de verkopen liepen met 99 auto’s terug. Geen daling om je zorgen over te maken, maar van de andere kant: 2025 was een erg moeilijk jaar voor Stellantis. Ook in Nederland.

Stellantis Nederland verkopen Q1 2026 vs Q1 2025

Abarth:

2026: 16 2025: 9

Alfa Romeo:

2026: 226 2025: 255

Citroën:

2026: 1.790 2025: 20.38

DS:

2026: 141 2025: 92

Fiat:

2026: 610 2025: 447

Jeep:

2026: 654 2025: 573

Lancia:

2026: 36 2025: 50

Leapmotor:

2026: 657 2025: 104

Maserati:

2026: 0 2025: 9

Opel:

2026: 2.520 2025: 2.586

Peugeot:

2026: 3.763 2025: 4.349



Bronnen: Stellantis, BOVAG