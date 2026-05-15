Stellantis wil nieuwe Maserati's in China laten bouwen

Die Maserati GranTurismo op Marktplaats trekt toch elke dag weer je aandacht. Je weet dat je hem wilt, maar je weet ook dat de auto met een, laten we zeggen, Italiaanse gebruikshandleiding komt. Maar daarvoor heb je wel een bijna-Ferrari voor een lang geen Ferrari-prijs.

Dat is al jarenlang het imago waar Maserati het mee moet doen. Mooie auto's, mooie motoren, mooi geluid, maar ook een hoop nadelen. Blijkbaar probeert moederbedrijf Stellantis in dat laatste verandering te brengen door, dit doet een beetje pijn, China toekomstige Maserati's te laten ontwikkelen.

Italianen ontwerpen, Chinezen doen de rest

Het bedrijf zou naar verluidt in gesprek zijn met meerdere beoogde partners, waaronder Huawei en Anhui Jianghuai Automobile Group Corp (JAC), om in samenwerking met Maserati 'new energy' (lees: geëlektrificeerde) auto's voor het Italiaanse merk te ontwikkelen en bouwen. Daarbij zou elke partij zijn eigen rol toebedeeld krijgen. JAC gaat het research en development uitvoeren en maakt daarbij gebruik van technologieën die Huawei bedenkt. Het ontwerp van de auto blijft logischerwijs in handen van de Italianen.

Daarbij zouden deze auto's niet meer enkel als Maserati's van de band rollen, maar komen ze in China onder de merknaam Maextro op de markt. Mocht je het nog niet weten, Maextro is een luxemerk dat auto's vanaf een ton verkoopt. Het heeft geëlektrificeerde auto's in het aanbod waarvan de aandrijflijnen mogelijk passen bij de toekomstvisie van Maserati.

Niet helemaal nieuw

De geruchten over een samenwerking zijn niet helemaal nieuw, eerder werd er al gewezen naar mogelijke samenwerkingen met Xpeng en Xiaomi, maar dit keer lijkt er ook echt wat gaande te zijn. Mensen met kennis van zaken geven namelijk aan dat het research en development al begonnen is. Op het moment van schrijven zou er achter de schermen enkel nog gewerkt worden aan een formele overeenkomst die ondertekend moet worden.

Dat er buiten de eigen deuren gekeken wordt, is ook niet heel vreemd. Als je naar de cijfers kijkt, dan gaat het alles behalve goed met het Italiaanse merk. En hoewel Stellantis blijft aangeven dat 'alle merken tellen', is het inmiddels ook wel duidelijk dat het niet goed weet welke kan het uitmoet met Maserati, maar eigenlijk is dat ook best wel passend Italiaans.