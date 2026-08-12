Hierom vindt Stellantis het een goed idee om je achterklep op je dak te vouwen

Iedereen die weleens iets groots bij de IKEA of de bouwmarkt heeft gehaald, kent het probleem. De doos is net iets te lang, dus de achterklep blijft een stukje openstaan. Vervolgens pak je een spanbandje, een touwtje of, als je echt creatief bent, de sjaal van een oude tindermatch die al maanden in de achterbak ligt. Stellantis denkt dat dat allemaal een stuk slimmer kan.

Een achterklep met een dubbele persoonlijkheid

Op papier klinkt het patent alsof iemand net even iets te hard ging tijdens de vrijdagmiddagborrel. De Fransen binnen Stellantis hebben namelijk een achterklep bedacht die uit twee delen bestaat. Het onderste deel klapt omlaag zoals bij een pick-up, terwijl het bovenste deel, inclusief de achterruit, helemaal over het dak heen draait en daar wordt vastgezet. Het idee is bedacht voor hatchbacks en liftbacks. Dus auto's waarbij de kofferklep en het raam samen open gaan.

Het resultaat van dit briljante idee? Je kunt lange spullen uit de achterkant laten steken, terwijl de auto de achterklep zelf stevig openhoudt. Dus geen klepperende klep meer die hopelijk op z'n plek blijft.

Eigenlijk best logisch

Ik moet zeggen: hoe langer je ernaar kijkt, hoe logischer het wordt. Nu rijden mensen al jaren rond met half geopende achterkleppen, omdat die ene plank van drie meter nu eenmaal niet in een hatchback past. Veilig is anders, maar goed.

Met dit systeem rust de lading op het onderste deel van de achterklep, terwijl het bovenste deel op het dak wordt vergrendeld. Volgens het patent voorkomt dat dat de klep tijdens het rijden dichtwaait of alle kanten op stuitert. Zelfs een elektrische ondersteuning zou onder de mogelijkheden vallen.

Komt het er ook?

Tja, zal dit briljante patent er ook echt komen? Autofabrikanten vragen jaarlijks stapels patenten aan die nooit verder komen dan de tekentafel. Dus nee, ik denk het niet.

Misschien maar beter ook, want hoewel het idee best leuk klinkt, ziet het er allemaal wel erg omslachtig uit voor iets wat de gemiddelde automobilist misschien één keer per jaar nodig heeft.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover