Sterkste auto met handbak ter wereld maakt dit weekend zijn publieke debuut!

Ferrari doet weer - op geheel eigen wijze - mee in de handgeschakelde supercars. Om tot de sterkste hypercar met handbak te komen, moeten ze in Maranello nog wel een tandje bijzetten. Die titel is namelijk voor de Hennessey Venom F5-M die dit weekend zijn openbare debuut gaat maken.

De Venom F5-M is in wezen een F5 Evolution zonder dak, maar met een zestraps open handbak. Het vermogen komt uit een magistrale 6,6-liter twinturbo-V8 die zelfs zijn eigen naam heeft: Fury. Er komt een ongelooflijk vermogen uit van 2.059 pk dat allemaal naar de twee achterwielen gaat.

















Je kijkt hier naar de eerste klantenauto die voor Britse koper is gebouwd. De combinatie van paars en goud kan mij wel bekoren. Dit is de eerste van in totaal twaalf stuks die Hennessey gaat bouwen. Mega exclusief dus, wat ook de prijs aardig opdrijft. Omgerekend gaat de sterkste hypercar met een handbak ter wereld voor tenminste 2,3 miljoen euro.

Wereldprimeur

Het eerste publieke optreden van de Hennessey Venom F5-M staat gepland voor dit weekend aan de andere kant van de plas. Coureur Alex Brundle gaat ermee sturen op het Goodwood Festival of Speed. Het Britse auto-evenement duurt van 9 tot en met 12 juli. Ben je ter plekke, dan doe je er denk ik goed aan om oordoppen mee te nemen.

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