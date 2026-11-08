Gordon Ramsey rijdt in Ferrari F40 door Londen en geeft kind de dag van z’n leven

Topchef Gordon Ramsey kan misschien nog wel beter pisnijdig schelden dan koken. Toch heeft de Brit ook een zachte kant.

Ramsey is kortgeleden gespot toen ie in zijn Ferrari F40 in de iconische Rosso Corsa-kleur door Londen reed. In verschillende video’s op social media is te zien hoe Ramsey komt aan rijden, een parkeervakje kiest en de Ferrari netjes wegzet langs de kant van de weg.

In een video van wat later op die dag wil Ramsey gaan vertrekken in de Ferrari. Ook nu weer verzamelt er een groepje omstanders rondom de F40. Een jongetje dat helemaal vooraan staat te filmen trekt Ramseys aandacht. Hij opent de deur en nodigt het kereltje uit om op de bestuurdersstoel plaats te nemen. Om het feest helemaal compleet te maken, pakt Ramsay zelfs de telefoon van de jongen aan om het kereltje te filmen terwijl ie achter het stuur van de iconische F40 zit. Kijk, en zo kan het dus ook.

De autocollectie van Gordon Ramsey

Gordon Ramsay heeft door de jaren heen een indrukwekkende autocollectie opgebouwd, met een bijzondere voorliefde voor het merk uit Maranello. Naast deze analoge F40 bezit hij onder meer een LaFerrari, een Daytona SP3, een SF90 XX Spider en de dakloze Monza SP2. Daarnaast heeft ie ook een stel speciale Aston Martins, zoals de Valiant V12, Valour V12 en DBR22.

Toch blijft de puurheid van de F40 – een auto zonder stuurbekrachtiging of elektronische hulpmiddelen – voor elke autoliefhebber de absolute heilige graal. De Ferrari haalt 478 pk uit een 2.9-liter twin-turbo V8. Binnen vier seconden kun je aan de 100 zitten en de top ligt op zo’n 320 km/u.

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