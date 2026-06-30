Een kleine aanrijding is al irritant genoeg. Eerst stap je uit om te kijken hoeveel schade er is, daarna volgt dat vervelende ritueel: papieren zoeken, verzekeringsgegevens noteren en hopen dat de andere partij niet ineens heel selectief geheugenverlies krijgt. General Motors denkt: dat kan slimmer. Of enger. Net hoe je ernaar kijkt. De Amerikaanse autogigant heeft namelijk een patent ingediend voor een systeem waarmee auto’s na een botsing automatisch gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ja, zonder dat jij eerst met een half ingevuld schadeformulier in de berm hoeft te zitten.

Auto’s regelen het onderling

Volgens GMauthority maakt het systeem gebruik van sensoren die moderne auto’s toch al steeds vaker aan boord hebben. Denk aan LiDAR, radar en camera’s. Daarmee kan de auto niet alleen detecteren dát er een botsing heeft plaatsgevonden, maar ook met welk voertuig. Dus niet alleen: shit, impact. Maar ook: dat was een zwarte Cadillac Escalade.

Na een aanrijding verstuurt de auto automatisch een zogenoemd collision message naar voertuigen in de buurt. Als een tweede auto een overeenkomstig signaal terugstuurt, kunnen beide systemen bevestigen dat ze onderdeel waren van dezelfde botsing. Dus de auto’s herkennen elkaar als crashpartners. Leuk he? Het klinkt bijna romantisch.

Geen discussie meer?

Na die digitale handdruk kunnen beide voertuigen versleutelde crashrapporten uitwisselen. Daarin kunnen onder meer verzekeringsgegevens, rijbewijsinformatie, kentekenregistratie, tijdstip en locatie van de botsing staan. Pas daarna krijgt de bestuurder de melding om de informatie te bekijken of te bevestigen. In theorie levert dat echt flink wat voordelen op. Minder gezeik en gedoe langs de weg, minder fouten bij het invullen van schadeformulieren en mogelijk sneller contact met verzekeraars of hulpdiensten.

Maarrr, er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Want hoe handig dit hele feestje ook klinkt, dit is ook weer een systeem waarbij je auto steeds meer persoonlijke data verzamelt, verwerkt en deelt. De vraag wordt dus eigenlijk al snel niet alleen wat technisch mogelijk is, maar ook hoeveel privacy automobilisten bereid zijn op te geven in ruil voor gemak.

En misschien is dat wel de interessantste ontwikkeling. We zijn inmiddels zo gewend geraakt aan auto’s die zelf remmen, parkeren en binnen de rijstroken blijven. Straks krijg je er misschien eentje die na een botsing ook alvast bepaalt wie zijn verzekeraar mag bellen. Scheelt wel weer discussie langs de vluchtstrook.