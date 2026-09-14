Stoepladen in steeds meer gemeenten toegestaan

Als we allemaal elektrisch moeten gaan rijden, moeten we ook allemaal onze auto op kunnen laden. Dat betekent meer publieke laadpalen, maar wat als je wel een elektrische auto hebt en bijvoorbeeld zonnepanelen, maar geen oprit? Rol jij dan iedere dag je laadkabel uit?

Salderen mag straks niet meer, dus we willen allemaal niets liever dan een eigen laadpunt aan huis om bijvoorbeeld de stroom van die zonnepanelen in de elektrische auto te pompen. Meest ideaal zou dan zijn dat je 's avonds die stroom weer uit die auto kan gebruiken en zo je auto niet alleen als vervoersmiddel gebruikt, maar ook als batterij om als het donker is toch je goedkope zonne-energie te gebruiken.

Laden zonder oprit

Maar ja, we hebben natuurlijk niet allemaal een mooie oprit om die EV op te parkeren naast het laadpunt dat aan je huis hangt. Zonde als je wel zonnepanelen hebt. Daarom zie je in menig wijk ook mensen laadkabels over de stoep trekken naar hun auto. Er zijn gemeentes die daar zelfs speciale kabelgoten voor in de stoep leggen, maar je kunt natuurlijk ook, zoals op de headerfoto, een modulaire kabelgoot die op de stoep ligt gebruiken.

Probleem is dat niet alle gemeenten dat in hun algemene verordeningen goedkeuren. Goede nieuws is wel dat steeds meer gemeenten dat inmiddels wel doen. Tenminste goed nieuws voor wie er gebruik van wil maken. Zit je in een rolstoel dan lijken het ons nog wel uitdagingen, maar goed. De makers van de podcast Groene Nerds houden allemaal minutieus bij wat er wel en niet mag en vooral waar.

Afgelopen jaar veel meer gemeenten door de pomp

Deze liefhebbers van groen duiken periodiek voor hun lol in alle verordeningen van de 342 gemeenten in ons land. Wat blijkt? In de afgelopen twaalf maanden is het aantal gemeenten dat stoepladen toestaat met 67 procent gestegen. In 154 van de 342 is in de één of de andere vorm je EV opladen met een kabel vanuit je eigen huis, over de stoep naar je auto nu toegestaan.

© degroenenerds.nl

Dat betekent overigens niet dat er geen regeltjes zijn waar je jezelf als stoeplader aan moet houden. Zo vinden 100 gemeenten de kabelgoottegel, een stoeptegel met daarin een goot voor de laadkabel, een goed idee. Een rubberen mat over je laadkabel mag in ruim 50 gemeenten en 14 gemeenten zijn supermakkelijk en staan een speciale platte kabel die los over de stoep ligt toe.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hebben overigens gezamenlijk besloten om stoepladen niet toe te staan. Maar goed, die grote steden kun je toch maar beter gewoon wegblijven.

Headerfoto via Autoblog Spots. Spotter: GulliNL