Stofzuiger merk toont hypercar die in 0,9 seconden van 0 naar 100 gaat

Het is de klassieke route voor techbedrijven die een graantje willen meepikken van de EV-hype: een hoop spectaculaire renders, beloftes over futuristische techniek en een acceleratietijd die de wetten van de fysica tart. Maak kennis met de Nebula NEXT 01 JET Edition van het Chinese stofzuigermerk Dreame.

Dreame heeft als autofabrikant nog geen deuk in een pakje boter gereden. Tot nu toe hebben we alleen wat sportieve showauto’s gezien, waarvan er eentje wel heel schaamteloos leek op een Bugatti Chiron. Maar met de NEXT 01 JET Edition gooien ze het over een andere boeg. Het is in de basis de 01X EV die we al kenden, maar dan met twee enorme kanonnen op de achterkant.











In minder dan een seconde naar de 100

Er zitten daadwerkelijk twee raketmotoren achterop dit apparaat. Volgens Dreame reageert het systeem in een luttele 0,15 seconden en levert het tot 100 kN aan stuwkracht. Om dat even in perspectief te plaatsen: dat staat gelijk aan een kracht die ruim 10.000 kiloaan massa in beweging zet. Het resultaat? Een sprint van 0 naar 100 km/u in — hou je vast — 0,9 seconden. De helft zo snel als een Tesla Model S Plaid, om maar eens wat te noemen.

Onderhuids spelen er ook bijzondere taferelen af. Dreame claimt dat de solid-state batterijen "bijna productieklaar" zijn en een energiedichtheid hebben van 450 wh/kg. Voor de beeldvorming: een LFP-batterij zoals die in een betaalbare EV ligt heeft een dichtheid van 90 tot 205 Wh/kg. Verder is de auto volgehangen met steer-by-wire en brake-by-wire techniek en scant een Lidar-sensor de situatie tot 600 meter voor de auto Daardoor kan de jetauto tot Level 2+ en op termijn zelfs volledig autonoom rijden op Level 3.

Hoewel de JET Edition een geweldig kijkcijferkanon is voor de beursvloer, blijft het voorlopig een vingeroefening. Dreame zegt zelf dat het een onderzoek is naar waar de autotoekomst naartoe kan gaan. Het realistischere doel is om de 'gewone' elektrische variant van de Nebula in 2027 op de markt te brengen.