Stormschade aan je auto: wanneer betaalt de verzekering?

Helaas beginnen zware stormen ook in Nederland steeds normaler te worden. En helaas zijn auto’s dan ook vaak de Sjaak. Als dat gebeurt, wie betaalt er dan: de verzekeringsmaatschappij of jij?

Met WA-verzekering ben je niet kansloos

Zoals eigenlijk altijd bij verzekeringen gaat het om de kleine lettertjes. Toch kunnen we al een grote groep auto’s afstrepen. Heb je jouw auto op de goedkoopste manier verzekerd met een basale WA-verzekering? Slecht nieuws: bij stormschade geeft de verzekeraar niet thuis. Een WA-dekking vergoedt alleen de schade die jij met jouw auto aan anderen veroorzaakt.

Mocht er toch een boom op je auto vallen en heb je een WA-verzekering, dan nog is er een mogelijkheid op vergoeding. De gemeente heeft immers een zorgplicht voor de bomen in de openbare ruimte. Als je kunt aantonen dat de boom zichtbaar ziek, zwak of misselijk was voor de storm, dan kan de gemeente (of diens verzekeraar) wél aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer ben je zeker verzekerd?

Sta je met jouw auto op WA Beperkt Casco (in de volksmond ook wel WA+ genoemd) of Allrisk? Dan kun je opgelucht ademhalen. Bij deze dekkingsvormen is stormschade aan je eigen auto wél gewoon meeverzekerd. Wel kan er een eigen risico gelden (vaak tussen de 150 en 500 euro, afhankelijk van je polis).Het extra voordeel bij stormschade als je op deze manier verzekerd bent: je daalt niet in de bonus-malusladder. Je behoudt dus je schadevrije jaren én je no-claimkorting op de maandpremie.

Pas op de kleine lettertjes!

Let nog heel even op: zo’n verzekering wil nog niet zeggen dat je je BMW langs een twijfelachtige boom moet zetten. Voor een officiële stormclaim hanteren de meeste maatschappijen de eis dat er sprake moet zijn geweest van minimaal windkracht 7 (windsnelheid vanaf 50 km/u).

Toetst de verzekeraar jouw schademelding aan de hand van KNMI-meetgegevens op die specifieke plek en dat exacte tijdstip, en was het slechts windkracht 5 of 6? Dan heb je met Beperkt Casco soms alsnog een discussie aan je broek hangen. Noteer dus altijd strak het tijdstip en de exacte locatie van het voorval!

Tips bij stormschade

Mocht je na een stormvlaag geconfronteerd worden met schade, onderneem dan de volgende drie stappen.

1. Maak direct duidelijke foto's

Leg niet alleen de schade aan je auto vast, maar fotografeer ook de boom, de tak én de breuk in de stam of de omliggende situatie (zoals eventuele rotte plekken).

2. Laat niks opruimen voordat je groen licht hebt

Gooi afgebroken takken of onderdelen niet meteen weg voordat je verzekeraar (of een expert) de situatie heeft beoordeeld.

3. Meld de schade direct

Geef de exacte locatie en het tijdstip meteen door aan je verzekeraar, zodat zij het weerbericht van dat specifieke moment kunnen toetsen.

En de beste tip om al dit gezeur te voorkomen? Parkeer die auto tijdens een aangekondigde herfststorm gewoon niet knullig onder een dikke eik, maar zoek een overdekte garage op.

Foto: Boom valt op Amsterdamse auto's gespot door maru

Bronnen: ANP , Welingelichte Kringen

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