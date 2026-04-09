Deze straatauto heeft 533 pk op minder dan 700 kilo!

Leuk hoor, van die EV’s met duizenden pk’s en nog veel meer koppel, maar je levert er ook op in. Kijk bijvoorbeeld naar het gewicht van zulke auto’s. De elektrische supercars zijn al snel even zwaar als een grote gezinsauto met verbrandingsmotor. Wie wel het vermogen, prestatie en lage gewicht wil, kan daarom beter naar deze auto kijken: de Ariel Atom 4RR.

Ariel is een kleine Britse autofabrikant die je kunt kennen van de offroad-Nomad. De Atom is echter het circuitspeeltje uit de Ariel-stal. En wat voor een. Speciaal voor het 25-jarig bestaan van de Atom heeft Ariel deze 4RR gemaakt. Het is al het lekkers van de Atom in een straatlegale auto verwerkt. Laten we er snel induiken.

Snelste Atom ooit!

Het hart van de Ariel Atom 4RR is een bekende: de K20C-motor van Honda. Je vindt deze krachtbron ook in de Civic Type R (FK2/FK8/FL5). Ariel heeft de Honda-aandrijflijn compleet gewijzigd. Er zou meer dan 100 uur in de doorontwikkeling van de motor zijn gestoken. In de nieuwste Civic Type R zorgt de 2,0-liter viercilinder voor 329 pk en 420 Nm.

In de Atom 4RR? Maximaal 533 pk en 550 Nm koppel! De vierpitter stopt pas bij 8.200 tpm met draaien. Wees gerust: er zijn mappen om het vermogen terug te brengen naar 400 pk. De bijzonder sterke viercilinder krijgt het voor elkaar om de speciale Atom in 2,4 seconden van 0 naar 100 te laten accelereren. 160 km/u tikt ie bij 5,1 seconden aan. Daarmee is het de snelste Atom die Ariel ooit heeft gebouwd.

Wat waarschijnlijk nog indrukwekkender gaat zijn, zijn de prestaties op het circuit. Naast de lekkere Honda-motor zijn er bijvoorbeeld verstelbare Öhlins-dempers, aanpasbare wishbones en pushrods, 310 millimeter grote geventileerde remschijven met AP-remklauwen met vier zuigers en motorsport remblokjes. De ABS is in elf standen te verstellen en dan hebben we het nog niet eens over de carrosserie gehad. Die bestaat uit koolstofvezel onderdelen die er allemaal op zijn gebrand om de Ariel zo snel mogelijk over een circuit te laten scheuren. Mede door het gebruik van carbon blijft het gewicht bespaard op minder dan 700 kilo. Dat is minder dan een Smart ForTwo.









De prijs

Is er dan ook een nadeel? Nou, je kunt er alleen maar in je eentje in en bagageruimte is er ook niet veel. Een grotere tegenvaller is de prijs. Ariel vraagt omgerekend van Britse ponden naar euro’s ongeveer 240.000 euro.