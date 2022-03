Straks nog voordeliger benzine tanken in België

Als de komende tijd de Nederlandse regering niet ingrijpt, maar de regering in België wel dan kunnen verschillen met betrekking tot de brandstofprijzen nog groter worden.

De alsmaar stijgende benzine- en dieselprijzen houden de gemoederen bezig. Logisch, want het is iets dat je direct raakt in de portemonnee. En in hoeverre is dit nog te betalen voor iedereen? Meer dan 2,50 euro per liter aftikken voor Euro98 is inmiddels bij sommige pompen de dagelijkse praktijk. Hoewel het vanuit de Nederlandse regering nog akelig stil blijft met betrekking tot het verlagen van de accijnzen, is het onderwerp in België wel bespreekbaar. De brandstofprijzen in België worden daardoor misschien nog aantrekkelijker.

Brandstofprijzen België

De Belgische regering gaat de komende dagen de knoop doorhakken of er een accijnsverlaging komt of niet. Niet alleen kijkt men naar een acceptabele prijs, maar ook hoelang deze tijdelijke maatregel moet gaan duren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om de accijns te verlagen naar de Europese minimumnorm. Dat betekent dat Belgen voor zo’n 1,70 euro per liter benzine of diesel kunnen tanken. Droomprijzen voor Nederlanders.

Mochten de Belgen deze stap zetten dan is het bijzonder aantrekkelijk om over de grens te gaan tanken. De afgelopen dagen stegen de brandstofprijzen met meerdere centen per dag. Overal ter wereld voelen automobilisten de pijn, maar in Nederland is de pijn op Europees niveau het zwaarste door de hoge accijns en BTW op benzine en diesel. Minister Kaag van Financiën gaf recent aan dat het kabinet niets voelt voor een accijnsverlaging op brandstof. (via de Telegraaf)

Foto: Lamborghini Sian, credit basfransencarphotography via Autoblog Spots